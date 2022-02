Cómo usar tu Xiaomi Mi Band como un GPS

La pulsera Xiaomi band 6 es una de las más completa de su gama, aunque muchos usuarios echan en falta la función de GPS integrada, Ya que sin ella dependen del teléfono móvil para grabar sus rutas. Pero existe una forma de usar la pulsera para que nos guie en nuestros paseos y recorridos. A continuación, te contamos cómo.

Deja que tu pulsera de actividad te guía a tu destino

A menudo utilizamos aplicaciones como Google Maps o la app de Mapas para dirigirnos a un lugar. Ya sea en coche, en bici, en transporte público o simplemente caminando. Conduciendo debemos editar en la manera de lo posible las distracciones, pues estás pueden traer consecuencias fatales. Esto es similar a lo que nos puede ocurrir cuando vamos montados en una bicicleta, que el riesgo de caída es muy alto. Cuando caminamos el riesgo de sufrir un accidente es menor, pero caminar siguiendo las indicaciones en el móvil o escuchando las indicaciones puede ser muy incómodo, sobre todo en invierno. Pero existe una solución, una aplicación con la que podemos usar la pulsera Mi Band para seguir las indicaciones, lo haremos con la ayuda de una aplicación.

Interfaz de Mi maps | Google Play Store

Se trata de Navigator for Mi Band 6/5/4/3, Bip and Cor o también conocido como Mi band Maps, podemos descargarla a través de la tienda de aplicaciones de Google, su precio es de apenas un euro. Merece la pena la inversión ya que nos permite ver las indicaciones en la pantalla de la pulsera y recibir las indicaciones en forma de pequeñas vibraciones en la muñeca. El funcionamiento de la Aplicación es muy sencillo, tras descargarla de Play Store la instalaremos en nuestro móvil, debemos seleccionar el modelo de nuestra pulsera ya podemos usarla con los Modelo Mi Band 3 en adelante. A continuación, abre Mi Fit para otorgarle los permisos necesarios para su buen funcionamiento. Esta es compatible con Mi Fit la app de la propia pulsera y con Google Maps. Una vez completada la configuración tan sólo tenemos que acceder a Google Maps e iniciar la ruta.

Además de ver las indicaciones en la pantalla, la pulsera vibrará usando una combinación distinta de toques, cuando debemos girar a la derecha o a la izquierda, de este modo no tendremos que ni sacar el móvil ni incluyo la mano del bolsillo para saber por dónde debemos ir en cada momento. Aunque la única pega es que al carecer de GPS la propia pulsera debemos llevar siempre con nosotros nuestro teléfono móvil. Además, debido al reducido tamaño de la pulsera no podremos ver nuestro recorrido en el mapa, sino que no sólo veremos una serie de indicaciones y flechas que deberemos seguir para alcanzar nuestro objetivo. Una función que también incluyen los relojes inteligentes de Apple que del mismo modo nos guían a nuestro destino, pero usando para ello la aplicación nativa de iOS Mapas. A diferencia de estos, con esta aplicación sólo podremos hacer uso de las indicaciones cuando nos movamos en coche, bicicleta o andando, ya no aun no está disponible esta funcionalidad si nos desplazamos en transporte público.