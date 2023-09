Cómo usar apps de mensajería de forma segura

Mucho se ha hablado de la seguridad de las aplicaciones, de las características que tiene que tener una aplicación para considerarse segura. Las apps de mensajería instantánea quizás sean de las que más usamos a lo largo del día y pueden representar una amenaza. A continuación, te damos algunos consejos para hacer que sean algo más seguras.

Consejos de seguridad al usar estas apps

Cuando pensamos en una app de mensajería segura pensamos en cifrado extremo a extremo. No es suficiente confiar solo en las opciones de seguridad que nos ofrecen, sino que además podemos poner en práctica unos sencillos consejos para reducir al máximo los peligros. El perfil de los usuarios que usan esta app es distinto, por lo que dependiendo de cuál sea el nuestro debemos aplicar en mayor o menor medida estos consejos. Hay personas que, por su posición o relevancia, necesitan mantener a salvo la información de sus teléfonos móviles, y todos sus secretos. Para evitar que nadie pueda acceder a esta información, lo primero que debemos analizar es el tipo de información vamos a compartir y si esta es sensible no hacerlo a través de ningún medio físico, mejor cara a cara.

Lector de huellas de pantalla en un Redmi | Redmi

Antes de comenzar a hacer uso de la aplicación es necesario tomarnos nuestro tiempo y configurarla correctamente. Algo que puede ser tedioso pero que nos evitará muchos problemas futuros. Además de los ajustes propios de la aplicación, podemos encontrar ajustes de privacidad y seguridad propios del teléfono. Algunas aplicaciones ofrecen la posibilidad de enviar mensajes cifrados o cifrados en un mismo chat, esto puede dar lugar a confusión y a disminuir la seguridad de nuestras comunicaciones. Por lo que es recomendable no usar sistemas mixtos de envío y hacerlo siempre de forma cifrada que proteja el contenido de nuestros mensajes.

Los enlaces web suelen ser utilizados por los ciberdelincuentes para colarse en nuestros dispositivos. Evitar la vista previa de estos, así como de gif y compartir la geoposición de nuestros dispositivos ayuda a que no puedan ser rastreados los dispositivos. Además de esto otras funciones como los enlaces a redes sociales, bots o historias son una fuente frecuente de filtraciones de información, que debemos evitar. A la hora de guardar nuestras conversaciones y hacer copias de seguridad es importante usar algún sistema de cifrado, así como evitar guardarlas en la nube. Es más recomendable hacerlo de forma local en una tarjeta SD, así nadie tendrá acceso al contenido de los mismos, aunque estos sean interceptados.

Por último, es importante proteger nuestras cuentas, para lo que podemos hacer uso de la verificación en dos pasos. De manera que, si queremos iniciar sesión en cualquier dispositivo además de los datos requeridos de usuario y contraseña, tengamos que realizar una verificación adicional ya sea a través de una clave de un solo uso, un PIN de registro o la autenticación por medio de sistemas de identificación físico como el reconocimiento facial o la huella dactilar. Siguiendo estos sencillos consejos podremos proteger la información que compartimos sin poner en riesgo nuestra privacidad.