Cómo sintonizar nuevos canales en tu Smart TV Samsung

Aunque la forma en la que consumimos televisión ha cambiado aún muchos usuarios prefieren ver los programas que ofrece la televisión en directo. Para ello hay que sintonizar los canales previamente. A continuación, te contamos como realizar la búsqueda de estos canales en un televisor Samsung.

Sintonización de canales en un televisor Samsung

Ya sea porque hemos comprado de nuevas la televisión o por que necesitemos reestructurar los canales a veces es necesario realizar la búsqueda de canales. También lo necesitarás si quieres ver los canales 4K que algunas emisoras ya han puesto a nuestra disposición.

Los televisores del fabricante coreano Samsung ofrecen una amplia variedad de ajustes y como no podía ser de otra forma, también podemos sintonizar las emisoras y canales de televisión disponibles en nuestra zona. Es por ello que de vez en cuando es necesario llevar a cabo este procedimiento para sintonizar nuevos canales, para lo que tienes que seguir los siguientes pasos:

Con nuestro televisor encendido, debemos acceder a los ajustes del mismo.

Dependiendo del modelo y sistema de esta lo encontraremos en diferentes localizaciones.

Una vez hemos accedido, debemos localizar la el apartado “ emisión ”. Esta opción está representada como una antena parabólica.

”. Esta opción está representada como una antena parabólica. Dentro de este apartado, debemos seleccionar “sintonización automática”

Comienza el proceso pulsando el botón “ aceptar ” de nuestro mando a distancia.

” de nuestro mando a distancia. Si lo que queremos es sintonizar los canales TDT, debemos elegir “ antena ” como fuente.

debemos elegir “ ” como fuente. A continuación, seleccionamos “canales digitales ”

” Tras varios minutos de espera, este procedimiento puede llevarnos diferente tiempo dependiendo de la cantidad de canales disponibles. Obtendremos los resultados.

Del mismo modo, tenemos la opción de sintonizar los canales de forma manual.

Al ejecutar este comando perdemos el orden de los canales, siempre y cuando previamente los hayamos colocado en nuestro orden de preferencia, teniendo en cuenta nuestros gustos. Por lo que, si queremos volver a tenerlos en el mismo orden, no nos quedará otra opción que volver a organizarlos. Lo que podremos hacerlo de la siguiente forma:

A este respecto, podemos llevar a cabo tres ajustes distintos, desde cambiar el orden de los canales, presionando en “lista de canales” , escogiendo de nuevo la opción “ordenar canales”.

, escogiendo de nuevo la opción Otra de las opciones es eliminar aquellos que nos interesen o están repetidos, siguiendo los mismos pasos que la opción anterior, pero escogiendo “ borrar ”

” Y por último tenemos la opción de crear una lista de canales favoritos, lo que haremos accediendo al “listado de emisiones” y accediendo a favoritos.

Al resintonizar los canales, puede que algunos desaparezcan de forma automática, eso sucede si estos han dejado de emitir. Por lo que no están disponibles y no podemos volver a sintonizarlos. Además de la opción anterior, es la forma de eliminar todos aquellos canales que ya no tienen servicio. Algo muy común son los conocidos como apagones de TDT. Donde las emisoras que no se ajusten a las nuevas condiciones, no pueden seguir con su emisión.