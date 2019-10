Los modos oscuros están ya extendidos por multitud de aplicaciones y sistemas operativos. Están ya muy extendidos, y como suele ser habitual, WhatsApp va un poco a remolque en este sentido, ya que hay alternativas a esta app que ya cuentan con este tipo de modos oscuros, como es el caso de Telegram. Pues bien, parece que por fin este modo oscuro está más cerca que nunca, y vamos a poder disfrutarlo dentro de poco en la app de mensajería. Nos podemos hacer una idea de cómo será este nuevo modo oscuro por las imágenes compartidas por WABeta Info sobre él, lo que nos da una idea del uso que podremos hacer de esta herramienta.

Qué esperar del modo oscuro de WhatsApp

Ya no solo por las imágenes que hemos conocido, sino viendo cómo funcionan la mayoría de modos oscuros en otras apps y sistemas operativos, podemos hacernos a la idea de cómo será el modo oscuro de WhatsApp, que está en desarrollo y que probablemente no podremos disfrutar hasta dentro de varios meses. Las primeras imágenes del modo oscuro, que sigue oculto dentro de la versión beta de WhatsApp, nos muestran no solo el aspecto de este modo, sino su funcionamiento, la manera en que este se ejecutará cuando lo configuremos.

El modo oscuro se podrá activar a través de una nueva sección de “tema” debajo de los ajustes de la cuenta. Esta nueva sección nos permite activar el modo oscuro. Hay tres alternativas, el modo “light” que es el mismo con el que utilizamos habitualmente WhatsApp, el modo “Dark” que es el nuevo modo oscuro que se está desarrollando, y el modo “System default” que es el que permitirá aplicar el modo oscuro en base a los ajustes del sistema. Unos ajustes que si son automáticos, sobre todo en las últimas versiones de Android, permitirá que sea el sistema el que cambie automáticamente el fondo a oscuro.

En base a diferentes variantes, como la luz que haya alrededor nuestro, o bien en base a la hora que anochece o amanece en nuestra ubicación. Por tanto, podremos activarlo de forma manual o automática. Lo más lógico es que utilicemos la segunda en la mayoría de casos. Una vez activado el modo oscuro podemos ver que todo lo que ahora se muestra en todos claros en los chats se convierte a un profundo azul oscuro. De momento WhatsApp tiene que pulir distintos aspectos de este modo, como el color del texto, pero ya está bastante bien perfilado.

Con este modo oscuro activo la pantalla de nuestro móvil emitirá menos brillo, lo que es ideal para chatear en entornos sin luz, evitando que se fatigue la vista. Además si tu móvil tiene una pantalla AMOLED u OLED, esta necesitará encender menos píxeles, lo que redundará en un ahorro de energía si tenemos la pantalla encendida durante mucho tiempo mientras chateamos. Sin duda uno de los modos más esperados de WhatsApp, que podríamos disfrutar antes de que termine el año, aunque de momento no esté activo tan siquiera en la versión beta.