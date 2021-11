Cómo reportar un accidente o incidencia en una carretera con Apple Maps

Apple incluye entre sus funciones su propio de servicio de navegación en sus sistemas operativos. Con la llegada de iOS 15, Mapas ha sufrido una transformación no sólo a nivel estético, sino que también ha incluido nuevas funciones de las que ya venían disfrutando desde hace mucho tiempo los usuarios de otros navegadores como Google Maps.

Cómo notificar accidentes, peligro o un control de velocidad en Mapas

Como suele ser habitual, Apple se hace de rogar para añadir funciones que ya están disponibles en su competencia. Como su última versión en la que incluye un reducido menú de opciones con las que podemos reportar un incidente en el transcurso de nuestro trayecto de conducción. Entre estas opciones encontramos solo tres alternativas para notificar un accidente, peligro sin poder identificar de que se trata y control de velocidad. Unos recursos insuficientes ya que no nos permite transmitir la información completa, tan sólo hacerlo de forma inespecífica. Aunque para algunos usuarios no es nueva, ya que estaba disponible en algunos lugares de mundo, nuestro país no era de los afortunadss hasta este momento, en el que nos llega coincidiendo con el estreno de su nueva versión de sistema operativo.

Para poder llevar a cabo un reporte lo primero que debemos hacer es abrir la aplicación e iniciar la navegación.

e iniciar la navegación. Para desplegar las opciones, pulsa sobre el icono de la flecha que se encuentra en la parte inferior junto a la hora de llegada, los minutos de duración del trayecto y los kilómetros de distancia que nos separan de nuestro destino.

que se encuentra en la parte inferior junto a la hora de llegada, los minutos de duración del trayecto y los kilómetros de distancia que nos separan de nuestro destino. En el menú emergente debemos seleccionar ”informar de una incidencia”

De nuevo se despliega un nuevo menú con tres opciones de incidencia: accidente, peligro y control de velocidad.

Elige la opción deseada y notifica pulsando sobre esta.

Al hacerlo recibimos un mensaje confirmando la notificación del suceso.

Pero sólo nos permite marcar un suceso, no de si se trata de un vehículo averiado, un carril cortado, si se trata de una retención, obras, objeto en la vía o colisión entre otras como es el caso de Waze o Google Maps, que nos reporta mucha más información y podemos hacernos una idea más concreta de cómo esto puede influir en el transcurso de nuestro viaje y valorar otras alternativas.

Aunque el hecho de poder hacer uso de esta función ya supone un considerable avance, aun queda mucho que mejorar, aparte de implementar en el reporte de la información, que también debería estar más accesible, tenemos que navegar por las diferentes opciones, en vez de poder hacerlo a través de un simple botón en la pantalla en el que con un simple toque desplegamos las diferentes opciones, como sucede en el resto de aplicaciones como hemos comentado anteriormente.

Recuerda que manipular el móvil durante la conducción está prohibido y puede acarrearnos alguna que otra sanción económica y administrativa pudiendo llegar a provocar la perdida de puntos. Por lo que recomendamos no hacer uso de estas y otras funciones si eres el conductor. Ya que cualquier distracción puede traer graves consecuencias no sólo para nosotros sino para el restos de los usuarios de la vía.