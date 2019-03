Cómo reenviar mensajes de WhatsApp a más de cinco contactos y saltarte la limitación

Si haces un poco de memoria, hace unos años enviábamos los mensajes de felicitación de Navidad a través de los SMS. Casi había que hacerse un presupuesto semanal para enviar aquellos mensajes que costaban (y siguen costando) unos 0,20 céntimos.

Sin embargo, con la irrupción de WhatsApp y las redes sociales pasamos a utilizar estas herramientas que, además de ser gratuitas, nos permitían enviar más mensajes de una manera más rápida y eficaz. Todo fuera por ser el primero y, sobre todo, el más original.

Ahora WhatsApp, en una decisión que han tomado para evitar las fake news y el spam, ha decidido limitar el número de veces que puedes reenviar un mismo mensaje y lo ha dejado solo en cinco, lo que nos hace imposible reenviar las felicitaciones de Navidad a tanta gente como queríamos. Pero, atención, hay truco.

A pesar de que WhatsApp nos lo haya puesto difícil, todavía tenemos la opción de usar una de las funcionalidades de la propia aplicación para reenviar ese mensaje tantas veces como queramos. Tan solo tienes que hacer lo siguiente:

1.- En WhatsApp clica en chats – botón de menú y nueva difusión

2.- Selecciona al número de contactos al que le quieras enviar el mensaje que vayas a reenviar.

3.- Puedes seleccionar hasta 256 contactos en cada lista de difusión, aunque no hay límite en cuanto al número de listas que puedes crear. Tenlo en cuenta.

4.- Clica en el botón de “crear” y ya tendrás lista tu lista de difusión.

5.- Copia y pega el mensaje que quieras reenviar a todas esas personas que has seleccionado y pulsa en enviar.

En ese momento se hará la magia y tu mensaje se difundirá a todos esos contactos que se encuentran dentro de la lista. Eso sí, les llegará uno por uno, de tal manera que no sabrán que estaban metidos en una lista de difusión. No abuses de este recurso si no quieres que te cierren la cuenta por spam.