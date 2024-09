Cómo proteger tus contraseñas con biometría en Android

La seguridad sea una de las preocupaciones más importantes para la mayoría de los usuarios. En nuestros dispositivos electrónicos almacenamos gran cantidad de datos e información importante para nosotros y el algo que necesitamos proteger. Aunque la mayoría de usuarios los protege con patrones, PIN o con biometría, una vez que estos controles se superan es posible acceder. Sobre todo, si hemos activado el autocompletar de Google para ahorrarnos tiempo. Aunque hay una forma de evitar que cualquier puede acceder, añadiendo un nivel de protección. Te contamos cómo.

Una la biometría para proteger tus contraseñas

Usar el autocompletar de contraseñas es a la vez que cómodo peligroso, si no tomamos ciertas precauciones. Gracias a esta función no necesitamos introducir el usuario y contraseña, para identificarnos y acceder a los servicios que lo requieren Podemos pedirle a Google que guarde nuestras claves de acceso para usarlas posteriormente. Algo que es seguro ya que la información se encripta. Aunque lo que no lo es tanto es la forma de utilizarla, ya que una vez que alguien tiene acceso a nuestros dispositivos tienen la posibilidad de acceder a estos servicios utilizando este la opción de autor relleno, lo que le dejará el camino libre para intentar acceder.

Protegiendo biometricamente las contraseñas | TecnoXplora

La forma de evitar que esto suceda esta en implantar la verificación en dos pasos, para que, aunque hayan conseguido logarse tengan que verificar su identidad, momento en el cual se impide el acceso. Y haciendo uso de la opción que te explicamos a continuación, que consiste en proteger este sistema de rellanar contraseñas de forma biométrica.

Lo que significa que no se completara el proceso a no ser que usemos o bien nuestra huella digital o nuestro rostro para desbloquear el acceso. El uso de cada sistema dependerá de las posibilidades de nuestro móvil y nuestras preferencias. De manera que añadimos un paso más de verificación para impedir el acceso de nuestros datos.

Activarlo en muy sencillo, solo debes acceder a los ajustes de tu teléfono donde encontramos el menú “ contraseñas, llaves de acceso y autocompletar”

Una vez accedemos a este selecciona la opción “ preferencias ”

” En este apartado debemos activar la opción “autenticar con biometría antes de rellanar contraseñas” , pulsando sobre el botón que encuentras junto a esta opción.

, pulsando sobre el botón que encuentras junto a esta opción. También puedes hacer uso de la herramienta de búsqueda para acceder a esta función de una forma mucho más rápida, sencilla y sin necesidad de navegar por los diferentes menús del teléfono.

Una vez activado, con el teléfono desactivado tendremos que en primer lugar identificarnos biométricamente, y después, si lo henos previsto llevar a cabo la verificación en dos pasos, ya sea a través de códigos de un solo uso, llaves de seguridad o del mismo modo haciendo uso de la biometría. Cuantas más precauciones tomemos al respecto, más seguros estarán nuestros dispositivos y la información que contienen, por lo que es importante extremar la precaución. Además de aumentar la seguridad, poniendo atención a los mensajes y enlaces que recibimos, eliminando todos aquellos que nos resulten sospechosos.