¿Has perdido la contraseña de tu móvil Android? Así puedes recuperarla

Las contraseñas se han convertido en nuestras aliadas a la hora de proteger nuestro dispositivo, aunque olvidarlas representa un serio problema. Aunque no es nada que no podamos resolver con la ayuda de aplicaciones y otros métodos algo más drásticos. A continuación, te contamos qué puedes hacer si has olvidado la contraseña.

Recupera tu teléfono, aunque hayas olvidado la contraseña

Los expertos en seguridad aconsejan crear una contraseña para cada servicio, y que estas además sean seguras, por lo que deben tener un alto número de símbolos, letras o números de forma aleatoria. Con esto además de mantener seguro nuestro dispositivo, es muy probable que no seamos capaces de recordar la contraseña que hemos usado para bloquear nuestro móvil. Si te encuentras en esta situación, sigue leyendo que tal vez obtengas alguna solución.

Find me Phone | TecnoXplora

Aunque para que algunas de estas soluciones funcionen correctamente, debemos haberlas configurado previamente. Como es el caso de Smart Lock, una función de la que disponen los teléfonos Android y a través de la cual, si nos encontramos en una determinada ubicación que hemos marcado como confiable, o tenemos vinculado a través de Bluetooth nuestro reloj o pulsera de actividad, nuestro teléfono permanecerá desbloqueado. Para acceder a este en la mayoría de dispositivos lo haremos de la siguiente forma:

Entra en la “ configuración ” de tu smartphone.

” de tu smartphone. Localiza el apartado “seguridad” donde debemos localizar “Smart Lock”

En los dispositivos de fabricantes como Samsung a esta función se la conoce como Extend Unlock y accedemos a ella a través de este menú:

y accedemos a ella a través de este menú: Desde la configuración accede al apartado “pantalla de bloqueo o AOD”.

En la opción “prolongar desbloqueo ”, para que lo que nos pedirá nuestra PIN, por motivos de seguridad.

”, para que lo que nos pedirá nuestra PIN, por motivos de seguridad. Donde encontramos las tres opciones que son “detección corporal”, “sitios de confianza” y “dispositivos de confianza”

De manera que podremos desbloquear nuestro teléfono sin contraseña si hemos definido alguna de estas opciones.

Otros fabricantes disponen de la opción de aviso de contraseña para evitar estas situaciones. Al pulsar en “olvidé mi contraseña” el asistente nos guía por una serie de pasos a través de los cuales debemos verificar nuestra identidad. Completado el proceso, podremos asignar un nuevo código de acceso para nuestros dispositivos, este es el caso de los dispositivos del fabricante Realme.

Si no hemos configurado previamente estas opciones o no somos capaces de recuperarla, tendremos que optar con otras opciones más drásticas como restablecer el dispositivo de fábrica, algo que no debe representar un problema si tenemos activadas las copias de seguridad automáticas. Si es así, la pérdida de información será limitada. Una forma de restablecer el dispositivo a distancia es usando la app de Google“Find my Device” o encuentra mi dispositivo. Desde aquí no solo podemos localizar nuestros dispositivos perdidos, sino que tenemos la opción de borrar por completo su contenido con la opción “Restablecer dispositivo a valores de fábrica”. De esta forma podremos volver a configurarlo de nuevo asignando una nueva contraseña. Aunque lo más recomendable es guardar las contraseñas en algún lugar seguro donde poder consultarlas si fuera necesario.