Cómo proteger archivos con un PIN en tu móvil Android

En muchos casos se podría decir que llevamos nuestra vida en el teléfono, tanto que guardamos todas las fotos que hacemos a diario, así como documentos, mensajes y prácticamente todo lo que generamos a diario. Por eso muchas veces algunos de estos contenidos deberían estar protegidos por completo de los ojos indiscretos, porque son imágenes, vídeos y otros tipos de documentos que debemos guardar con especial seguridad. Pues bien, esto es algo que podemos hacer fácilmente con una app que viene instalada de fábrica cada vez en más móviles de Android, ya que es de Google y se llama Files.

Así puedes añadir protección extra a tus archivos en Android

Muchos móviles Android cuentan con esta aplicación instalada de por sí, sobre todo aquellos que cuentan con Android One, o capas de software casi puras, como es el caso de las de los móviles Motorola. Pero si no cuentas con ella puedes instalarla en tu móvil fácilmente, igual que cualquier otra. Ahora esta app cuenta con una funcionalidad perfecta para mantener tus archivos seleccionados más seguros que el resto. Esta nueva función es la de “Carpeta segura” y nos permite añadir a ella los archivos que queremos proteger especialmente.

Protegiendo nuestros archivos con Files | Tecnoxplora

Su funcionamiento es muy sencillo. Todo lo que hay que hacer es entrar en la sección “Explorar” para pulsar sobre el icono de “Carpeta segura” desde donde vamos a tener que introducir un PIN, que es el que va a proteger nuestros documentos de otras miradas indiscretas. Una vez que hemos introducido el PIN ya podemos utilizar esta carpeta de manera habitual. Ahora cuando quieras esconder estos archivos, fotos o vídeos en la carpeta solo vas a tener que hacer lo siguiente:

Entra en Files

Accede a la carpeta donde se encuentra el archivo que quieres proteger

Selecciónalo pulsando prolongadamente

Pulsa sobre los tres puntos en la parte superior derecha

Selecciona “Mover a carpeta segura”

Ahora se nos pedirá de nuevo el PIN para poder copiar la imagen a la carpeta segura. Ahora cuando quieras ver la imagen que has guardado en esta carpeta solo tienes que dirigirte a ella e introducir el PIN cuando se te pida. De esta manera nadie, salvo nosotros, podrá acceder a la carpeta si no conoce el PIN, razón por la que esos archivos se mantendrán siempre seguros. Lógicamente, al añadirse a esta carpeta segura el archivo desaparecerá del sistema general de archivos del teléfono, para solo ser accesible desde esta aplicación. De lo contrario no tendría ningún sentido su uso.

Así te garantizas que nadie más puede acceder a esos contenidos, protegiendo así la privacidad de algunas fotos, vídeos o documentos que creamos que son lo suficientemente importantes o íntimos para que alguien más los vea libremente. Así siempre tomamos el control completo de nuestros contenidos. Y lo mejor de todo, que se trata de una app de sistema en muchos móviles Android, por lo que no vamos a tener que instalar una app de terceros para poder mantener nuestros archivos seguros.