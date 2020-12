Cómo personalizar qué personas aparecen en tus recuerdos de Google Fotos

Los recuerdos de Google Fotos se han convertido en algo habitual en nuestro día a día, una especie de historias que nos permiten recordar cómo fue ese mismo día varios años atrás. En estos recuerdos podemos ver todo tipo de fotos, todas aquellas que Google considere que son dignas de recordar, sobre todo cuando se trata de fotos con cierto contenido que pueda recrear mejor lo que pasó aquel día. Unos recuerdos en los que se mezclan paisajes, retratos, y todo tipo de fotos que hayamos hecho en esa misma fecha. Pues bien, puede haber personas o fechas que mejor no quieras recordar, por lo que puedes personalizar este aspecto por completo en los recuerdos de Google Fotos.

Elige quién no quieres que aparezca en tus recuerdos

Así que si hay personas que no quieres recordar, fechas que quieres olvidar e incluso no ver fotos de esa mascota a la que echas tanto de menos, puedes configurarlo desde los ajustes de Google Fotos. Es tan fácil como entrar en los ajustes de la app y hacer lo siguiente:

Abre Google Fotos

Pulsa sobre tu foto de perfil

Selecciona “Configuración de Fotos”

Accede a “Recuerdos”

Aquí puedes evitar que aparezcan ciertas fotos, primero eligiendo a qué personas queremos ver y a cuáles no. Para ello solo hay que pulsar sobre el botón “Ocultar personas y mascotas” donde una vez que pulsamos podemos ver todas las caras que ha reconocido Google Fotos desde que utilizamos la cuenta. Solo hay que pulsar sobre la cara de las personas que no queremos que aparezcan en los recuerdos. Si sobre la foto aparece el icono de un ojo tachado, quiere decir que no se van a ver fotos de esas personas.

Seleccionando qué personas queremos ver | Tecnoxplora

Por tanto puedes elegir tanto los rostros de las personas que no quieres ver como el de las mascotas que también han sido reconocidas por la inteligencia artificial de Google. También podemos vetar ciertas fechas pulsando el botón que hay justo debajo con el texto “Ocultar fechas”. Ahí podemos añadir tantas fechas diferentes como queramos. Una vez añadidas, no se mostrarán fotos realizadas en esas fechas que hemos marcado dentro de la aplicación. También podemos elegir qué tipos de contenidos se van a mostrar en nuestros recuerdos de Google Fotos. Vamos a poder elegir entre los siguientes elementos:

Animaciones

Collages

Fotos cinemáticas

Color pops

Fotos estilizadas

Debajo de esta función también vamos a poder pulsar sobre “Recuerdos destacados” donde podemos elegir los tipos de recuerdos que aparecerán todos los días en Google Fotos, seleccionando entre los años anteriores, las fotos destacadas recientes y los recuerdos temáticos. Por tanto tenemos el control total para elegir qué personas van a poder aparecer en nuestros recuerdos virtuales de Google Fotos. De tal forma que no tendrás que volver a sentirte mal por ver cuando menos te lo esperas la foto de una persona a la que ya no quieres ver o de una fecha que precisamente no quieres recordar, por ejemplo de muchos días aciagos de la pasada primavera con todo el país confinado.