Cómo ocultar archivos en tu móvil Android

Hay veces que necesitamos mantener ocultos archivos o carpetas lejos de miradas indiscretas. Por todos es conocida la existencia de aplicaciones que nos ayudan a ocultar otras aplicaciones que no queremos que estén a la vista y de este modo mantener a salvo su contenido. Pero para ello tienes que descargarte terceras aplicaciones con el riesgo que eso conlleva, y puede ser que sólo nos interese ocultar un archivo determinado y no toda la aplicación. Para ello basta con este sencillo truco, y en principio no necesitarás instalar nada si dispones aplicaciones como las nativas de “Archivos” o “Explorador y administrador de archivos”. Dependerá mucho del fabricante de tu móvil, pero por norma general todos los teléfonos con sistema Android incluyen una aplicación que nos ayuda a gestionar su contenido. Si no es el caso, puedes descargarte alguna aplicación de este tipo de la amplia variedad que puedes encontrar en la tienda de Google.

Si tu teléfono móvil dispone de este tipo de aplicación, cerciórate de que se puede activar “mostrar archivos ocultos” porque si no, no que quedará otra alternativa que instalar un programa de administración que nos permita ver aquellos que están ocultos. Una vez la hayas localizado, actívala y verás como aparecen archivos que estaban ocultos de serie. A continuación, te contamos hacer desaparecer tus archivos en cuestión de segundos, siguiendo estos sencillos pasos.

Ocultar archivos y carpetas

Aunque nos parezca mentira es tan sencillo como renombrar los archivos o carpetas añadiendo como primer carácter del nombre un “punto”, de está manera tan sumamente sencilla el sistema entiende que ese archivo no debe estar a la vista de todos, y la única manera de acceder a ellos es a través del explorador. Siempre y cuando tengas activada la visualización de archivos ocultos, por que si no será prácticamente imposible localizarlos ya que los archivos o carpetas quedarán ocultos dentro del propio explorador, impidiendo así que podamos acceder a ellos.

Oculta tus archivos | TEcnoXplora

Cómo renombrar archivos

La forma más sencilla de llevar a cabo este paso es hacerlo directamente desde la misma aplicación de gestión de archivos. Pulsa sobre el archivo que quieras renombrar, nos aparecerán las opciones disponibles y elegimos “renombrar”. Ahora es el momento de añadir el punto al principio del nombre en la pantalla emergente y le damos a confirmar. Si nuestro archivo, por ejemplo, se llama “screenshot” tecleamos justo delante del nombre del carácter del punto, cambiando así el nombre por “.screenshot”. Con este sencillo gesto, hemos hecho desaparecer el archivo en apenas unos segundos.

Por el contrario, si lo que necesitamos es hacer visibles documentos o archivos ocultos, haremos justo lo contrario, editaremos el nombre original del documento y eliminaremos el punto, de esta forma quedará de nuevo a la vista y podremos acceder a el a través de otras aplicaciones.