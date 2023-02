Cómo mejorar las recomendaciones que te hace Spotify

Spotify cuenta con millones de usuarios en todo el mundo, esto además de su amplio catálogo, la posibilidad de hacer uso de la app de forma gratuita y de su capacidad de personalización. Además de las listas de reproducción personalizadas, la app nos recomienda nuevos artistas y canciones a partir de nuestros gustos personales. Te contamos cómo han mejorado las recomendaciones.

Taste Profile, qué es y cómo influye en las recomendaciones

Si eres usuario habitual de Spotify, conoces de primera mano las recomendaciones personales, generalmente estas coinciden con tus gustos, pero hay veces que estas no encajan y no tienen nada que ver con lo que escuchamos habitualmente. Esto se debe a que la app, para ofrecernos canciones o artistas, utiliza nuestro historial de escuchas y a partir de los que hemos reproducido recientemente nos hace su recomendación.

Pero no siempre lo que reproducimos no es precisamente lo que nos gusta, si tenemos niños es frecuente poner canciones infantiles o simplemente hemos puesto una canción para compartirla con un amigo. O creamos listas con las canciones preferidas para otros usuarios e incluso para realizar determinadas tareas en las que su contenido no encaja con nuestras preferencias. Estas canciones hasta ahora también se tomaban como referencia. La nueva función de Spotify, mejorará la experiencia excluyendo de listas de reproducción elegidas en función de nuestros gustos.

Pantalla de Spotify | TecnoXplora

Por lo que han creado los llamados “Taste Profile o perfiles de gusto” en las que encontrarás el resultado de la interpretación que hace la app de tus gustos. A través del análisis de lo que escuchas y como lo escuchas. En resumidas cuentas, permite filtrar las recomendaciones. Por el momento está disponible para todos los usuarios, a través de todas las versiones, en Android, iOS y en las versiones de escritorio y web. Está se hará de forma paulatina en forma de actualización, si ya tienes acceso a esta puedes configurarla en tres sencillos pasos:

Abre Spotify y selecciona cualquiera de las listas de reproducción disponibles.

disponibles. En la parte superior de cada una de las listas de reproducción encontramos el icono de los tres puntos . Toca sobre este para desplegar las opciones.

. Toca sobre este para desplegar las opciones. Entre las que se encuentra disponible “Excluir de su perfil “

Un ajuste que no es definitivo, ya que si cambiamos de opinión podremos restablecer el ajuste anterior del mismo modo en cualquier momento. El funcionamiento de esta función es muy sencillo, una vez hemos activado esta opción las listas seleccionadas no formarán parte de nuestros gustos personales. De manera que se reduce el impacto de estas en las recomendaciones, no mostrándonos sugerencias relacionadas con su contenido.

Aunque hayamos excluido las listas del perfil estas no desaparecen por completo, seguimos teniendo acceso a estas en la pestaña de inicio. Otra función que no se ve alterada es la de “me gusta” en las canciones, que seguirán estando disponibles como hasta ahora. Lo que sí que debemos tener en cuenta es que una vez excluidas del perfil, las escuchas pasadas y futuras también se excluirán del perfil Taste.