Cómo integrar un traductor en el navegador web de tu móvil Samsung

Aunque el saber no ocupa lugar, ya no es necesario saber idiomas para saber lo que nos ofrece una página web en otro idioma. Gracias a aplicaciones como el traductor de Google y otros servicios como el traductor para Internet de Samsung podemos traducir de forma instantánea los textos de una web, te contamos cómo.

Activa el traductor Web en el navegador de Samsung

No saber idioma ahora no es un impedimento para visitar una web en una lengua extranjera que no entendamos. Muchas de estas App, no están diseñadas por su propietario en un segundo o tercer idioma que podamos seleccionar. Pero esto no es ningún impedimento para verla en el nuestro. Lo podemos hacer a través del propio navegador, en el caso de los navegadores basados en Chromium esta función viene preestablecida mientras que en otros navegadores como el de Samsung quizás necesitemos habilitarlo. Algo que podemos hacer sin la mayor complicación.

Para incluir esta función, tenemos dos opciones, una es a través de la tienda de aplicaciones de Samsung instalando como si se tratara de una aplicación más. La otra forma es añadirla desde el propio navegador como un complemento. Para esto debes seguir los siguientes pasos:

Instalando complemento al navegador | TecnoXplora

Desde nuestro teléfono móvil abre la app Internet, no hace falta que este sea el navegador predeterminado.

Una vez en el navegador, pulsa sobre el menú de hamburguesa que en esta ocasión se encuentra en la esquina inferior de la pantalla.

que en esta ocasión se encuentra en la esquina inferior de la pantalla. En el menú desplegable selecciona “ complementos ”

” De esta forma podemos añadir nuevas funciones al navegador, en este caso la traducción simultánea al idioma que seleccionemos .

. En el listado de complementos disponibles encontramos “ Translator ”, junto al botón de descarga.

”, junto al botón de descarga. Pulsa sobre este y nos llevará a la tienda de app, desde donde procederemos a instalarlo.

Pulsa sobre “ instalar ” una vez completado el proceso solo tenemos que pulsar “ abrir ” para regresar al menú anterior desde donde podemos activar o desactivar esta opción.

” una vez completado el proceso solo tenemos que pulsar “ ” para regresar al menú anterior desde donde podemos activar o desactivar esta opción. El siguiente paso, es ir a los ajustes para descargar los idiomas de origen y destino , de esta forma seleccionamos el idioma de las páginas que queremos que se traduzcan automáticamente y el idioma al que deben ser traducidas.

, de esta forma seleccionamos el idioma de las páginas que queremos que se traduzcan automáticamente y el idioma al que deben ser traducidas. Busca en el listado y descarga los idiomas seleccionados.

Una vez terminado el proceso cada vez que el navegador detecte el idioma que hemos seleccionado nos dará la opción de elegir si queremos seguir con el texto en el idioma original o que nos muestre la traducción, pulsando sobre el idioma que hemos elegido. De esta forma en unos segundos tenemos acceso a la traducción de los textos de forma automática. Del mismo modo en cualquier momento podemos volver a la versión original.

Comunicarse con otras personas en otros idiomas es cada vez más sencillo, ya no es necesario el uso de intérpretes ni nadie que nos ayude con la traducción. Con la llegada de la inteligencia artificial a este campo, tenemos a nuestra disposición herramientas que permiten crear videos en tiempo real, vernos a nosotros mismo dando el mismo discurso en otro idioma, con nuestra voz y sin que nadie nos traduzca.