Cómo hacer privada tu cuenta de Instagram

Instagram es una de las redes sociales más populares, a través de ella compartimos fotos y vídeo de todo aquello que nos interesa y podemos encontrar gran variedad de contenidos. Pero pertenecer a una red social no significa que todo aquello que compartimos es de libre acceso para todos los usuarios.

Convierte tu perfil en privado

Es muy probable que buscando amigos y conocidos a través de la aplicación te hayas encontrado con que no puedes ver las publicaciones que ha subido y te aparece un mensaje en el cual nos alerta de que la cuenta a la que queremos acceder es privada y tenemos la opción de solicitar seguirá a esta persona. No podremos ver ninguna de las publicaciones hasta que acepten nuestra solicitud.

Si quieres mantener la privacidad de tus publicaciones y que sólo accedan a estas quien tú quieras es muy sencillo, tan sólo tienes que cambiar los ajustes de tu perfil y a partir de ese momento sólo accederá a tus contenidos aquellas personas a las que aceptes como seguidor.

En otras aplicaciones cuando cambiamos la configuración de privacidad de nuestras cuentas no sólo no dejamos que los demás tengan acceso a nuestra cuenta, sino que de forma reciproca nos afecta a nosotros también puesto que, si por ejemplo activamos la opción de que los amigos de nuestros amigos no puedan ver nuestro contenido, sucederá también a la inversa, dejaremos de ver los contenidos de los amigos de nuestros amigos independientemente estos tengan activa la privacidad o no. Pero en esta ocasión no sucede así, seguiremos viendo publicaciones recomendadas y las publicaciones de las personas que siguen nuestros amigos, a no ser que estos también hayan activado las opciones de privacidad.

Cuenta privada | TecnoXplora

Para blindar nuestra cuenta de extraños, tan sólo tienes que seguir los siguientes pasos:

Lo primero es entras en Instagram y entrar en nuestro perfil , pulsando en la parte inferior derecha.

, pulsando en la parte inferior derecha. Para entrar en las opciones de configuración pulsa en el icono de las tres rayitas en la parte superior derecha.

pulsa en el icono de las tres rayitas en la parte superior derecha. A continuación, selecciona la opción “ configuración ” para acceder a las opciones. Este se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla.

” para acceder a las opciones. Este se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. Entre las disponibles seleccionamos “privacidad”, la primera de las opciones que nos encontramos en privacidad de la cuenta es “cuenta privada” para activarla desplaza el botón hasta la posición activa y de este modo sólo accederán a tus publicaciones aquellos a los que aceptes como seguidores.

Te recordamos que estos no podrán que nadie podrás ver tus contenidos ni historias a no ser que los aceptes y a partir de ese momento podrás recibir comentarios y ver las reacciones estas originan. También puede ocurrir que decidas pasado algún tiempo que alguna de las cuentas no pueda seguir viendo tus publicaciones, en ese caso, tienes varias opciones, la primera accede a seguidores y pulsa el botón “eliminar” junto al nombre del contacto, de esta forma y de manera inmediata dejará de tener acceso a tus publicaciones, aunque tu podrás seguir viendo las suyas siempre y cuando su perfil sea público o si es privado si sigues siendo parte de sus seguidores.