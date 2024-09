Cómo grabar videos cinematográficos con tu pixel 9

Para inmortalizar cualquier momento que sucede a nuestro alrededor, ya no hace falta llevar con nosotros una cámara de video. Las lentes de nuestros teléfonos móviles han avanzado tanto que la calidad que nos ofrecen ha hecho que nos olvidemos de estas. Además, estas nos ofrecen funcionalidades con las que puedes darle un aspecto destino a tus videos, como es el caso del recién estrenado Pixel 9 con el que podemos grabar vídeos cinematográficos, que contamos como.

Tus videos con el fondo difuminado

Al igual que sucede con la fotografía, la cámara del nuevo Pixel 9 nos ofrece una serie de filtros y funcionalidades con los cuales podemos conseguir efectos increíbles tanto en las fotos como en el vídeo. Para ello solo tenemos que abrir la app de la cámara y ver todos los ajustes que esta nos ofrece. Conseguir un efecto desenfocado en los fondos de nuestras fotos y videos hasta la llegada de la inteligencia artificial y estos ajustes, solo esta posible en postproducción. Para lo cual esta necesario tener conocimientos en edición. Algo que ya no es necesario con la implementación de esta tecnología, que en pocos segundos consigue el efecto deseado simplemente pulsando un botón y esperando el tiempo de procesado. Por lo que al usuario medio nos resuelve muchos problemas y nos ayuda a conseguir otros resultados y darles un aspecto cinematográfico a las grabaciones.

Grabando vídeos cinematográficos | TecnoXplora

Por lo que antes de empezar a grabar debemos tener claro lo que queremos conseguir y en este caso activar la opción deseada. Con la app de la cámara abierta, solo tenemos que seguir los siguientes pasos.

En primer lugar, seleccionar la opción video, y antes de comenzar a grabar.

Seleccionar el efecto que queremos aplicar a la grabación en este caso, “ desenfoque ”

” Ya solo nos queda pulsar el botón para comenzar la grabación.

Una vez, terminados pulsa de nuevo el botón para detener la grabación

Tras unos segundos de procesado, ya tenemos listo nuestro video con el resultado.

En la grabación, veremos como el fondo de parece difuminado mientras que elobjeto principal permanece nítido, con lo que conseguimos centrar la atención del espectador en este. Así evitamos distracciones o que se nos cuele en la imagen cualquier situación que nos interese y robe el protagonismo a la imagen principal.

Esto se aplica a cualquier fondo, aunque este se encuentre en movimiento de modo que será mucho más fácil conseguir sensación incluso de velocidad. Todo esto es posible gracias a la integración en las funciones de la cámara de modelos de inteligencia artificial. Estos son capaces de analizar la imagen y distinguir automáticamente cual es el protagonista de la acción y todo aquello que no nos interesa. Aunque esta no es la única novedad que incorpora ya que viene cargado de nuevas funciones y todas ellas relacionadas con esta nueva tecnología que está llegando con tanta fuerza a nuestros dispositivos. Ya que debemos recordar que esta está presente no solo en su cámara, sino que en general el nuevo teléfono de Google viene repleto de sorprendentes novedades.