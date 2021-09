Cómo evitar volver a escuchar lo que no te gusta en Spotify

El servicio de música en streaming Spotify a día de hoy es el que mayor presencia tiene a nivel mundial entre los usuarios de dispositivos móviles. Por ello, es de lo más importante tener perfectamente configurado su funcionamiento para escuchar siempre exactamente lo que te gusta y no tener que sufrir alguna pista que no deseas escuchar más. Te contamos cómo conseguir esto.

Entre las muchas funciones que tiene la plataforma, entre las que no faltan el crear listas o el poder compartir lo que escuchas con otros usuarios que son amigos o familiares, pero también está la propia para evitar qué buena canción vuelve a aparecer cuando estás utilizando Spotify. El nombre de lo que Estamos hablando es Ocultar, y es posible que no supieras de su existencia hasta día de hoy y, por lo tanto, no te has beneficiado de lo que ofrece… que la verdad es que resulta de lo más útil.

Qué es lo que consigues ocultando canciones

Pues simple y llanamente el no tener que volver a escuchar una canción, ya sea porque te has cansado de que salte cada dos por tres cuando estás utilizando el servicio de música del que hablamos o, quizá, porque no te apetece nada recordar aquello que sucedió cuando sonaba de fondo la pista en cuestión. El caso es que esto es lo que conseguirás y, por supuesto, en el caso de que quieras dar marcha atrás podrás conseguirlo, ya que existe una herramienta similar, pero para volver a mostrar lo que has ocultado. Vamos, que realizar esto no es algo definitivo… ni mucho menos.

Spotify en smartphone | Pixabay

Pasos para ocultar una canción en Spotify

Una de las cosas que debes tener muy clara antes de pensar hacer nada es que para poder ocultar una canción en la plataforma debes utilizar el cliente correspondiente para el sistema operativo de tu teléfono, ya sea iOS o Android. Ahora, lo que tienes que hacer es abrir la app y buscar la pista que últimamente está molestando y deseas no volver a escucharla al menos durante un tiempo.

Una vez que la tengas localizada ábrela de forma habitual y, entonces, pulsa en la parte superior en el icono que tiene como imagen tres puntos verticales. Se desplegarán las opciones correspondientes y, entre las disponibles, debes elegir Ocultar canción. En pocos segundos (como mucho), se completará la acción algo que puedes revisar que ha sido un éxito mirando la lista en la que está la pista y detectarás que esta tiene un tono más apagado que el resto y, además, un pequeño botón rojo junto a ella que te indica que no volverás a escucharla de forma aleatoria -y tampoco se incluirá en las listas de resumen que se generan en Spotify incluyendo canciones que son recomendadas para ti-.

Volver a disfrutar de una canción

Lo que tienes que hacer para conseguir esto es acceder a la configuración de la aplicación y, luego, seleccionar la opción Reproducción. Entonces, debes utilizar el deslizador denominado Ocultar canciones que no se pueden reproducir para desactivarlo. Verás ahora la lista de todas las pistas que tienes restringidas, y debes buscar la que quieres volver a disfrutar y pulsar para ello en el botón Ocultar. Así de sencillo es todo.