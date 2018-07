¿Cómo evitar que tus contactos de Instagram cotilleen si estás online?

Al igual que WhatsApp tiene el doble check azul y el famoso “última vez conectado”, Instagram también ha implementado, en fechas muy recientes, el poder saber quién está conectado en cada momento.

No lo dice en el feed de las publicaciones, que siguen saliendo aleatorias en lugar de cronológicamente, sino que la función está disponible en el apartado del chat de la aplicación.

Para acceder a él, tan solo tienes que deslizar el dedo hacia la izquierda y se te desplegará el listado con tus contactos.

Si te fijas bien, en algunos de ellos aparecerá un punto verde, mostrándote de este modo que, en ese momento, están conectados y, por tanto, podrías comenzar una conversación vía chat con ellos.

Ahora bien ¿y si tú quieres protegerte de esta nueva opción y mantener tu privacidad a salvo?

Existe la posibilidad de “huir” de esta funcionalidad y, de ese modo, que no te vean con conexión cuando estás dentro de Instagram.

Desactivarlo es muy fácil:

1.- Ve a “configuración” de Instagram, ya sea para Android o para Ios. Esta opción la encontrarás dentro de los tres puntos verticales que aparecen en tu perfil de usuario.

2.- Desplázate hasta las opciones de “privacidad y seguridad”

3.- Clica en “Estado de actividad”.

4.- Desactiva las dos opciones que, por defecto, se encuentran activadas. La primera de ellas, “mostrar estado de actividad”, permite que las cuentas que sigues y las personas a las que has enviado mensajes puedan ver la última vez que has estado activo en Instagram. En el caso de la segunda, “mostrar actividad en el chat”, permite que las personas a quienes envíes mensajes vean si estás en un chat con ellos o si está escribiendo o usando la cámara.

Ten en cuenta que, cuando lo desactives, ya no podrás ver tampoco esa información del resto de usuarios. Si no te dejas cotillear, no podrás cotillear.