Cómo evitar llamadas de SPAM en tu móvil Android con esta app de Google

A diario recibimos infinidad de llamadas, muchas de ellas deseadas y otras no tanto. Para evitar este tipo de situaciones Google ha desarrollado unas opciones para su aplicación de teléfono con las que podemos evitar las molestas llamadas de SPAM además de saber quien nos llama sin necesidad de tener registrado el número.

Llamadas verificadas y bloqueo de spam

La aplicación teléfono de Google es la predeterminada en muchos móviles, a excepción de ciertas marcas, como Samsung o Xiaomi y otras que usan las suyas propias. Debemos comprobar cuál es la aplicación que usa como determinada nuestro dispositivo. Si tu teléfono móvil no dispone de la aplicación puedes descargarla de la tienda de aplicaciones de Google. Una vez instalada y configurada como predeterminada podemos usarla para activar las funciones de Bloqueo de Spam y llamadas verificadas. Lo puedes hacer de la siguiente forma:

Para acceder a los " ajustes " pulsa sobre el menú hamburguesa situado en la esquina superior derecha de la pantalla.

Una vez en los ajustes, elige la opción " ID de llamada y Spam"

A continuación, desliza los botones deslizantes hasta la posición activo.

De este modo protegemos a nuestro teléfono de las llamadas de Spam sin necesidad de bloquear o marcar los números de forma individualizada. Al igual que con el ID de llamadas la aplicación utiliza como criterio para filtrar las llamadas la base de datos de Google. De este modo cuando recibimos una llamada que nuestro teléfono considera Spam, aunque quedará registrada en el historial de llamada no saltará la llamada como tal, no se producirá ni vibración ni sonará el tono que tengamos seleccionado. De este modo podemos decidir en cada momento si queremos o no considerar al remitente como Spam.

En el caso del ID de llamada funciona de la forma similar, los números de teléfono y sus propietarios se van almacenando en las bases de datos de Google. Por norma general cuando recibimos una llamada de un número no registrado en nuestros contactos y no tenemos disponible la opción, en la pantalla de nuestro móvil sólo nos aparecen los dígitos del número. Tras activar esta opción además del número podemos ver a quien pertenece, aunque el número no forme parte de los contactos de nuestra agenda. Eso es posible gracias a estas bases de datos generadas por la empresa de la gran G.

Esta aplicación se convierte así en una muy buena opción ya que además del uso cotidiano que solemos hacer del teléfono nos permite protegerlo de las llamadas indeseadas, podemos identificar quién nos llama sin tener registrado el número. Por lo que hacer una gestión eficiente del tráfico de llamadas que recibimos se convierte en una tarea mucho más fácil. Aunque poco a poco van implementando funciones aún le queda un largo camino que recorrer, y esperamos que con el paso del tiempo vayan incorporando a la versión en español, funciones de las que ya disponen en otros países como son el filtro de llamadas desconocidas, el buzón de voz visual que permite la transcripción de los mensajes sin acceder al buzón de voz o la asistencia de emergencias.