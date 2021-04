Cómo estabilizar vídeos con Google Fotos

El uso que hacemos de nuestro smartphone está muy lejos del que fue su principal cometido, recibir y realizar llamadas. Con el paso del tiempo se ha convertido en un imprescindible en nuestras vidas. A parte del uso que le damos como oficina ambulante, reproductor de música, despertador, o cámara de fotos solemos usarlo para realizar grabaciones de vídeo de forma amateur. Ya no hay excusas para no inmortalizar cada instante de nuestras vidas puesto que siempre llevamos con nosotros una cámara de vídeo para poder hacerlo.

Mejora la estabilidad de tus vídeos

Son muchas las mejoras que han ido implementando los fabricantes para convertir las cámaras de nuestros móviles en dispositivos con unas prestaciones que incluso han llegado a ser utilizados de forma profesional. Pero toda ayuda es buena para conseguir un resultado óptimo de nuestras grabaciones. Además de los estabilizadores de imagen que muchos móviles incluyen entre sus prestaciones, y los estabilizadores manuales, también encontramos herramientas como la que incluye el editor de vídeo de Google Fotos para obtener el mismo resultado.

Estabilizando vídeos | TecnoXplora

Suavizar o eliminar los movimientos no deseados, como el inevitable movimiento al caminar mientras grabamos a cuando lo hacemos a mano alzada y sin ayuda, es muy fácil con esta función. Si a pesar de todos nuestros esfuerzos tras realizar la grabación seguimos percibiendo esta inestabilidad te recomendamos llevar a cabo el siguiente ajuste.

Abre Google Fotos y selecciona el vídeo que quieras estabilizar la imagen.

y selecciona el vídeo que quieras estabilizar la imagen. A continuación, toca sobre este para que aparezca el menú sobreimpreso. Y selecciona la opción “ Editar ”, el icono está situado en la parte inferior de la pantalla.

”, el icono está situado en la parte inferior de la pantalla. Entre las opciones disponibles elige la opción ” vídeo ”.

”. Al seleccionar esta opción puedes ver la previsualización del vídeo, y los fotogramas que componen la línea de tiempo.

Justo debajo de estas opciones encuentras un icono cuadrado con un rombo en su interior. Este corresponde al “ estabilizador de imagen ”.

”. Toca sobre este para iniciar el proceso, esto durará unos segundos. El tiempo de procesado dependerá de la duración y calidad del vídeo. Por lo que puede que tarde algo más de lo esperado.

Una vez terminado, notaras la diferencia entre el original y la copia a la que hemos aplicado el ajuste.

Una solución de lo más económica para darle a nuestros vídeos un resultado más profesional sin necesidad de recurrir a la compra de gadget o al uso de programas profesionales los cuales requieren de una experiencia previo en edición de vídeo. Con la incorporación de estas funciones en la aplicación de Google esta deja de ser una herramienta de almacenamiento y gestión de fotos, para convertirse en un potente editor con el cual podemos editar nuestros videos de una forma rápida y sencilla y sin necesidad de tener conocimientos previos.

Una buena alternativa si el estabilizador de nuestro teléfono móvil no es muy preciso, si carecemos de trípode o no disponemos de un giroscopio que con el que poder minimizar los efectos del movimiento en nuestras grabaciones. Sobre todo, si no queremos gastar ni un solo euro en mejorar la calidad de nuestros vídeos.