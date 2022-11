Cómo enviar el sonido de tu Smart TV Samsung a tu smartphone

Aunque no es necesario crear un ecosistema de dispositivos de una misma marca favorece a la comunicación entre dispositivos. Entre las grandes ventajas que presenta cabe destacar la compatibilidad total y el buen funcionamiento de ambos. Algo que podemos comprobar a continuación, enviando el sonido de nuestro televisor a nuestro móvil Samsung.

Escucha en tu móvil lo que estás viendo en el televisor

Ver la tele por la noche o tener problemas de audición son algunos de los motivos por lo que esta función nos puede venir muy bien. No molestar a las personas con las que convivimos con el volumen del televisor es posible gracias a las opciones de conectividad entre dispositivos. Acercar el sonido a nosotros sin elevar el volumen es una solución de lo más acertada, si no queremos utilizar auriculares para escuchar lo que vemos en el televisor. Una forma de no renunciar a las pulgadas de su pantalla en detrimento de las pequeñas pantallas del móvil.

Tener una Smart TV nos permite este tipo de acciones con las que hacer un uso más consciente de los dispositivos sin molestar al resto. En esta ocasión nos centramos en cómo escuchar el sonido de nuestro televisor Samsung en nuestro teléfono móvil. Esto lo haremos con Smart things, la app del fabricante coreano con la gestionamos todos sus dispositivos y en la que podemos crear nuestro hogar digital. Dentro del cual todos estos dispositivos forman un ecosistema perfecto en el que podemos interactuar entre ellos cono en este caso.

Escuchar TV a través del móvil. | TecnoXplora

Con la app instalada en nuestro teléfono, solo tenemos que añadir a nuestro hogar digital y televisor. Una vez que tenemos todo preparado, en el listado de dispositivos de la app, selecciona el televisor y sigue los pasos.

y sigue los pasos. En la esquina superior derecha de la pantalla tenemos el icono de los tres puntos , pulsa sobre este para desplegar un nuevo menú.

, pulsa sobre este para desplegar un nuevo menú. En la parte superior de este menú, podemos ver el contenido que estamos reproduciendo si se trata de un servicio de contenido en streaming o el canal que esté puesto en ese momento.

Entre las opciones disponibles encontramos “sonido de TV en Teléfono” .

. Seleccionamos la opción de forma automática comenzaremos a escuchar el sonido a través del móvil

De modo que desde este gestionamos el volumen al que lo queremos escuchar, subiendo o bajando en función de nuestras necesidades. Aunque debemos tener en cuenta, que para que funcione correctamente ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red.

Del mismo modo también obtener el mismo resultado, pero al contrario desde este mismo apartado de Smart Things podemos enviar el sonido de nuestro teléfono móvil al televisor sin necesidad de conectarlo previamente o hacer uso de ninguna otra app. Una forma mucho más cómoda de ver nuestros programas preferidos sin renunciar a nada y mucho más importante sin molestar al resto. Con lo que evitamos usar auriculares en el caso de que seamos varias personas las que estemos compartiendo la visualización de los contenidos. Esto permite escucharlo mucho más cerca a cierto volumen con total seguridad.

