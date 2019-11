El nivel que están alcanzando las apps disponibles en nuestros móviles es sencillamente increíble. Para aquellos que hemos vivido la transformación digital en todos los aspectos de nuestra sociedad y de nuestro día a día, somos muy conscientes del trabajo que ha podido llegar a suponer un proceso que ahora se puede hacer en apenas unos segundos. Uno de los campos más beneficiados es el de la edición fotográfica, que marcha a pasos agigantados con un nivel increíble. Seguramente más de una vez hayas desechado una imagen de las vacaciones o en cualquier otro entorno solo porque se había colado el objeto o la persona equivocada. Algo que ya no es necesario hacer, porque con la app que os traemos siempre hay una solución que podemos aplicar en unos segundos.

Elimina lo que necesites de una imagen al instante

Hasta ahora, quitar personas u objetos de una imagen era algo posible, pero siempre y cuando utilizáramos programas de edición fotográfica profesional, con el consiguiente conocimiento de la herramienta necesario. Eso es precisamente lo que no te va a hacer falta con la app en la que nos centramos hoy. Esta nos ofrece la posibilidad de quitar de un plumazo a esa persona u objeto que hace prescindible una imagen. Pues bien, Snapseed es esa imagen de edición fotográfica que puede hacer auténtica magia con nuestras fotos y eliminar aquellos elementos que no nos interesan.

Esta aplicación cuenta con una interesante función llamada “quitamanchas” que ha sido creada precisamente para poder eliminar estos elementos de las fotografías. Y no puede ser más fácil la forma en que podemos eliminar esos objetos indeseados de una imagen, como por ejemplo nuestra sobre proyectada sobre el césped, como podéis comprobar en el vídeo que os adjuntamos. Es tan fácil como seleccionar esta herramienta, y pintar con el dedo la zona donde se encuentra ese objeto que queremos eliminar. Esa zona se coloreará de rojo, y cuando apliquemos el efecto el elemento discordante con el resto de la imagen será eliminado.

De tal manera que todo lo que rodea a ese objeto o en este caso la sombra, como es el césped, hará desaparecer a esa forma indeseada que aparece originalmente en la imagen. Lo que hace Snapseed es rellenar ese objeto con píxeles similares a los que hay a su alrededor utilizando un algoritmo que es capaz de elegir los píxeles necesarios para poder hacer desaparecer esa persona u objeto de la imagen. Como veis no puede ser más fácil eliminar estos elementos sin que quede ningún rastro que nos recuerden que alguna vez estuvieron allí. Como es lógico hay fotos que son más propicias para modificar automáticamente.

Sobre todo aquellas que alrededor del objeto, persona o animal no hay demasiado elementos, y donde la superficie de alrededor es lo suficientemente uniforme. Podemos descargar Snapseed tanto para iOS como para Android, por lo que la compatibilidad en este aspecto es total. Ya sabéis, no volváis a eliminar ninguna imagen solo por el hecho de que se haya colado algo en ella que no teníamos previsto.