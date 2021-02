Cómo detectar metales con el móvil

Desde hace muchos años es habitual ver a aficionados buscando metales en las playas de toda España cuando los bañistas regresan a sus casas. Anillos, monedas y todo tipo de objetos pueden haber quedado sepultados por la arena a lo largo del día. Por eso no es raro verlos en plena noche con sus detectores de metales. En el caso de los móviles existen apps que nos permiten detectar metales cerca del teléfono, aunque lógicamente no podemos esperar la misma precisión y eficiencia que un detector de metales profesional. Unas apps que no detectan metales, sino las alteraciones del campo magnético que estos provocan.

Haz la prueba con tu móvil

Hoy nos hemos fijado en una de tantas apps de detección de metales que hay en la Play Store de Google o en la App Store de Apple. En el caso de Android tenemos una app muy interesante llamada “Detector de metales” que nos permite conocer las fluctuaciones de los campos magnéticos, que como podéis ver en el vídeo adjunto se alteran cuando acercamos el teléfono a un objeto metálico. Por tanto nuestro móvil no va a hacer magia para saber qué es lo que está detectando, pero sí que va a darnos pistas de que hay algo cerca del teléfono al alterarse el campo magnético por los objetos metálicos.

Esta app nos muestra los niveles de micro tesla mientras una barra inferior nos indica en diferentes colores si este nivel es normal, el que puede aportar cualquier elemento natural, o más elevado, probablemente por la presencia de metales, mostrándose la barra de color rojo. Una alerta sonora nos indicará de la cercanía de unos niveles de campo magnético anormales, y por tanto la posible cercanía de un metal, como lo haría uno de los detectores profesionales. Lógicamente puede haber lecturas que se vean afectadas por ondas electromagnéticas generadas por algunos equipos electrónicos, como por ejemplo televisores, microondas u ordenadores.

Hay un requisito imprescindible para que esta app funcione correctamente, y es que nuestro móvil cuente con un sensor magnético, que suele ser el utilizado para la brújula del teléfono. Para ello tendrás que comprobar en su ficha técnica si cuenta con un sensor como este. Por tanto puede ser una app muy interesante y entretenida para utilizar en nuestro móvil. Aunque no debemos esperar una gran precisión como para pasarlo por la arena de la playa en busca de los metales. Como se puede ver en el vídeo de los desarrolladores parece que la app es capaz de detectar las alteraciones con facilidad, aunque la prueba se hace en un entorno ideal. Lo normal es que cuando busquemos metales con el móvil haya mucha más distancia y obstáculos entre el teléfono y el metal, lo que dificultará mucho detectar las ondas. Pero nunca se sabe, puede ser la excusa perfecta para poder pasar una tarde entretenida.