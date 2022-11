Cómo descargar mapas en Windows para usarlos sin conexión a Internet

Nos hemos acostumbrado a vivir conectados a Internet en todo momento. Pero aún existen situaciones en las que no es posible y tenemos que buscar alternativas para seguir haciendo uso de nuestros dispositivos. Sobre todo, es muy útil para hacer uso de aplicaciones de navegación en las que podemos descargar los mapas para hacer uso de ellos sin conexión.

Usa los mapas de Microsoft sin conexión

En los dispositivos móviles está muy extendido el uso de Google Maps, y ya hemos hablado en alguna que otra ocasión de como descargar los mapas para usarlos sin conexión. En el caso de los PC, tenemos la opción de usar Microsoft Mapas, una aplicación poco conocida por los usuarios que nos permite hacer uso de los mapas sin red de la misma forma, descargando los mapas. A continuación, te contamos cómo puedes descargarlos para hacer uso incluso cuando no tengamos acceso a Internet. Para ello desde Windows debemos hacer una búsqueda y acceder a la configuración del sistema. Esto lo haremos tecleando “configuración” en la barra de búsqueda.

Descargando mapas en Windows | TecnoXplora

Una vez accedemos a este apartado, encontramos una serie de opciones, en la columna de la izquierda seleccionamos “ aplicaciones ”

” De este modo a la derecha de esta se nos despliega en menú con todas opciones disponibles entre las que encontramos “ Mapas sin conexión”

Pulsando sobre este apartado accedemos a un menú con nuevas secciones. La primera de estas hace referencias a “ Mapas ” y el número de los que hemos descargado. Para proceder a la descarga pulsa sobre el Botón “ descargar mapas”

” y el número de los que hemos descargado. Para proceder a la descarga pulsa sobre el Botón “ Ahora debemos elegir la región del mundo, esta está dividida en seis categorías: África, América del Norte y Central, América del Sur, Asia, Australia/Oceanía y Europa.

Pulsando sobre la flecha, desplegamos el listado con todos los países disponibles y junto a cada uno un botón de descarga y la cantidad en megas que ocupa dicho mapa.

Algunos países con un tamaño o importancia considerable, tenemos la opción de seleccionar la región en concreto que queramos sin necesidad de descargar la totalidad del territorio ahorrando espacio de almacenamiento.

Pulsa en el botón “descargar” junto a cada uno de los países a los que quieras acceder sin conexión. De forma automática comenzarán a descargarse, transcurrido un tiempo de descarga, ya podemos acceder a ellos, aunque no estemos conectados.

Esto no sólo facilita el acceso a los mapas cuando no tenemos conexión, sino que además nos ayuda a reducir el consumo de datos cuando los consultamos ya que al tenerlos guardados en la memoria interna no necesitamos hacer uso de datos para cargar el mapa. Descargar todos y cada uno de estos mapas al disco duro hará que se reduzca la capacidad de almacenamiento, por lo que es recomendable descargar los mapas de los que vamos a hacer uso con una mayor frecuencia o realmente necesitemos. Del mismo modo, si no vamos a hacer uso de estos y queremos eliminarlos de la memoria interna tenemos la opción de eliminarlos cuando no queramos hacer uso de ellos.

