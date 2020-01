En los últimos años Google nos ha permitido explorar los lugares más remotos del planeta gracias a Street View de Google Maps. Nunca fue tan sencillo visitar lugares remotos como si estuviéramos allí mismo, y nunca había sido tampoco tan sencillo poder generar nosotros mismos con el móvil esas imágenes de 360 grados de nuestros sitios favoritos para compartirlos con otras personas. Hay una forma de poder crear estas imágenes de forma sencilla si tienes un móvil Android, y es precisamente a través de otras de las apps de Google, como la que os presentamos ahora.

Street View tiene su propia app

Aunque desde Google Maps, tanto en Android como en su versión de sobremesa, podemos acceder a Street View, Google cuenta también con una app independiente para esta interesante función que se llama como podéis imaginar Google Street View. Esta es una app centrada única y exclusivamente en la función de Street View de Google, y nos permite por tanto disfrutar de esta navegación por todo el planeta si necesidad de abrir antes Google Maps, algo que suele ir de la mano. Esta aplicación nos ofrece una experiencia de Street View más completa. Ya que con ella podemos ver cualquier lugar desde esta perspectiva.

En el centro, creando una imagen de 360 grados | Google

La aplicación además integra un generador de imágenes de 360 grados para que podamos añadirlas a la aplicación. Porque Street View no solo son las imágenes que nos muestran miles de kilómetros de carreteras y calles de todo el mundo con una vista de 360 grados, sino que además permite que los usuarios suban sus propias imágenes de este tipo, de 360 grados, en la misma ubicación desde la que han realizado esa imagen. Esto sirve a otras personas para explorar no solo esas calles, sino lugares destacados que solo pueden capturarse de esta manera, como un restaurante, una terraza con vistas, un acantilado, lugares a los que el coche de Google no podría acceder.

En el modo de creación de fotos 3D, vamos a tener la posibilidad de generar una imagen de 360 grados de lo que nos rodea. No puede ser más sencillo hacerla, ya que la propia app de Street View nos va dirigiendo para ir orientando la cámara de la forma necesaria para que se vayan concatenando unas con otras y generen esa esfera de 360 grados que luego podemos explorar como si estuviéramos allí mismo. De esta manera, una vez que hayamos generado nuestras propias fotos de 360 grados, podremos subirlas a la aplicación, y mostrarla públicamente para que otras personas puedan apreciar el lugar que hemos subido a la aplicación.

Sin duda es una app perfecta para hacer turismo sin moverse del sofá, porque tenemos acceso a más lugares de todo el planeta de los que podríamos visitar incluso desde la pantalla de nuestro móvil. Sin duda un privilegio por el que muchos de nuestros antecesores habrían pagado mucho dinero y que es completamente gratis, incluso con la posibilidad de poder viajar en el tiempo con esta herramienta.