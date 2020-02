Aunque hasta hace pocos años las videollamadas eran cosa de las películas de ciencia ficción, lo cierto es que con la proliferación de los smartphones con cámaras para selfies, y la mejora en las conexiones a internet, tanto en nuestra casa como por la calle, se han facilitado las cosas para que no solo podamos hablar con otra persona, sino también verla al mismo tiempo. Y son tantas las alternativas que ya nos perdemos por el camino.

Facebook, propietaria de Instagram y también de WhatsApp, lleva ya incorporando a sus respectivas apps funciones que nos permiten hacer videollamadas fácilmente. Tal vez en el caso de la aplicación de mensajería las usemos más y sean más populares, pero eso no quita para que la red social de fotografías también lo incluya. Lo tiene, un poco apartado, pero lo tiene. ¿Lo sabías?

No se trata de un menú que esté a la vista, ni de una costumbre entre los jóvenes de usarlo para decirse cualquier cosa, pero existe y muchos usuarios todavía no lo saben y os tenemos que avisar que funciona igual de bien que en WhatsApp, salvo por un pequeño detalle: la disposición de las ventanas es simétrica en Instagram y ocupan el mismo espacio en pantalla, y no podremos hablar con quien queramos, sino con aquellas personas que nos sugiere la plataforma y que ella entiende que son con las que más afinidad tenemos.

Cómo iniciar un chat de vídeo

Para comenzar a hablar con un amigo que tengamos en Instagram solo debemos ir a la pestaña inferior izquierda, la de 'Home' de la red social, donde os aparecen la stories de los perfiles a los que seguís así como sus publicaciones más recientes. Allí tendréis que pulsar en el icono del avión de papel que veréis arriba a la derecha.

Cómo crear un chat de vídeo en Instagram | Tecnoxplora

De ahí nos iremos a otra pantalla (Direct) con un nuevo icono que está también en la parte superior derecha, que es el de la cámara de vídeo. Lo pulsamos. De allí iremos a otra pantalla que contiene la selección de sugerencias que nos ofrece Instagram. Podremos pulsar en varios perfiles a la vez, por si queremos mantener una charla entre varios amigos mientras hacemos los deberes, o discutimos sobre algún plan del fin de semana. Una vez elegidos todos, solo hay que tocar en la opción que veremos de 'Empezar', y se iniciará ese chat de vídeo.

La app no solo permite hablar con uno o varios de nuestros amigos a la vez sino que, si la conversación nos lleva a querer que se una otra persona más, podremos hacerlo pulsando en el botón que tenéis en la parte inferior derecha de 'Agregar'. Nos aparecerá una nueva pantalla de selección de contacto y, pulsando sobre el elegido, comenzarán la llamada. De esta forma, cuando responda, se unirá a la party que tengamos organizada en nuestro teléfono.

Si alguno de vuestros amigos dice que no le aparece la opción de mantener chats de vídeo a través de Instagram, avisadle de que actualice la app en la App Store de iOS o en la Play Store de Android. El error podría tener que ver con una versión desactualizada instalada en el terminal.