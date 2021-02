Cómo contar objetos con tu móvil Android

Nuestros teléfonos se han convertido en auténticas “navajas suizas tecnológicas” que son capaces de hacer prácticamente cualquier tipo de tarea. Y la llave para poder hacer tantas cosas diferentes reside en las distintas apps con las que contamos instaladas. Estas apps normalmente buscan convertir algunas rutinas y situaciones problemáticas en algo mucho más cómodo de llevar a cabo. Es el caso de la app que os traemos hoy, y que nos ofrece una interesante utilidad, y que quizás hasta que no la conozcas no repararás en ella para ayudarte en algunas situaciones. El objetivo de esta app desde luego no puede ser más sencillo, y útil a la vez. Porque nos permite contar objetos en una imagen o desde la propia cámara.

Cuenta decenas de objetos fácilmente

Estamos ante una app que está bastante enfocada al mundo de la logística, ya que puede ayudar a muchos empleados de estos sectores a hacer más fácilmente su trabajo. Se trata de una aplicación que cuenta con multitud de plantillas con las que podemos contar distintos tipos de objetos, que como decimos están más orientados al plano profesional. [[LINK:EXTERNO|||https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dyve.countthings&gl=ES|||Esta app se llama “Counts”]] y cuenta con decenas de plantillas que sirven para contar estos objetos. Por ejemplo, si queremos contar decenas de listones de madera apilados en un camión o furgoneta solo hay que abrir la app, elegir la plantilla para este tipo de material y apuntar a los objetos en la vida real con la cámara del móvil.

Automáticamente la aplicación asignará a cada uno de los objetos en la imagen un número. A su vez se mostrará un número total de objetos que hay en esa imagen, pueden ser un puñado, decenas o cientos de objetos en la imagen. Lógicamente el reconocimiento de los objetos depende de muchos factores. Uno de ellos es la calidad de la imagen que se analiza. Ya que si esta tiene poca resolución, va a ser difícil distinguir unos de otros. Otro de los factores que influye directamente sobre la capacidad para contar los objetos es la luz de la escena. Cuanta más luz habrá más detalle, y por tanto será posible hacer un conteo más preciso.

Es una app de pago, pero que nos permite probar diferentes plantillas gratis. Como decimos es una app más orientada a un uso laboral. Sin duda se trata de una app única de este tipo en la tienda de Google. No utiliza la inteligencia artificial, y se basa en fotos, pero desde luego es de las más útiles que podemos instalar para poder contar objetos fácilmente, algo que sin duda puede hacer que muchos empleados ahorren tiempo contando los objetos que de otro modo podrían llevar mucho más tiempo, y quien sabe también si dinero por un mal conteo de los materiales.