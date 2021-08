Cómo consultar las notas de tu examen del carnet de conducir desde el móvil

El verano siempre ha sido una época del año propicia para sacarse el carnet de conducir, disponemos de más tiempo libre y las condiciones atmosféricas son más favorables para la conducción. Por lo que son muchos los que aprovechan este periodo de tiempo para presentarse a los exámenes y sacarse el carnet de conducir.

Comprueba el resultado de tu examen en Mi DGT

Hace tiempo que está disponible la aplicación de la Dirección General de Tráfico, desde su lanzamiento ha ido añadiendo funciones y trámites. Y en su última actualización ha incorporado un nuevo trámite que te interesará mucho si estás en proceso de conseguir el permiso de conducción. Aunque no está disponible para todos los usuarios de la app, algunos usuarios ya pueden consultar a través de esta el resultado de sus exámenes.

Para comprobar el resultado debemos descargar e instalar la aplicación desde la tienda de aplicaciones, está disponible tanto en Android como en iOS y puedes acceder a ellas a través de la página de la DGT o pulsando aquí

La primera vez que accedemos a la aplicación, debemos identificarnos a través del sistema de identificación de la administración, usando cualquiera de los métodos para ello, ya sea la Cl@ve PIN o la Cl@ve PIN permanente. Una vez nos hemos identificado, en las próximas ocasiones podremos acceder activando la identificación biométrica de nuestro móvil, usando para ello el lector de huellas si dispone de esta opción.

Una vez accedemos a la aplicación desplegaremos las opciones pulsando sobre el icono de las tres rayas en la esquina superior izquierda de la pantalla.

de la pantalla. Entre las opciones encontramos “notas examen”

Pulsando sobre opción accedemos a un sencillo formulario en el que tan sólo tenemos que introducir el tipo de permiso al que nos hemos presentado y la fecha en que hemos realizado la prueba.

Esta opción sirve tanto para conocer el resultado de los exámenes teóricos como prácticos. Estarán solo disponibles durante los 15 días posteriores a la fecha de realización de los mismos. Cumplido el este plazo, las calificaciones ya no están disponibles por lo que, si en ese plazo no has accedido para conocer los resultados, debes acudir a tu autoescuela para conocerlo. Se trata del mismo periodo de tiempo que tenemos para realizar la consulta a través de la página web de la DGT.

La DGT suele publicar las notas de los exámenes a través de la página de su página web. En el caso de los exámenes teóricos, dependiendo de si ha sido realizado en los ordenadores del centro de exámenes o en papel estos están disponibles la misma tarde a partir de las 17:00 h o en el caso de exámenes prácticos o teóricas en papel que se publicarán a partir de las 17:00 del día siguiente.

Aunque este sistema sólo sirve para consultar los resultados, en el caso de existir algún tipo de incidencia, o si deseamos hacer algún tipo de reclamación al respecto, siempre debemos acudir a nuestra autoescuela ya que ellos actúan de interlocutor entre nosotros y la DGT.