Cómo consultar tu historial de búsquedas en Amazon

Amazon se ha convertido en el referente de la compra online, en el gigante de las ventas podemos encontrar cualquier producto que queramos comprar, comparar precios o incluso hacer seguimiento de estos. Son tantos los artículos que buscamos y las páginas de productos que vistamos que podemos perder la perspectiva y no saber si hemos visto un producto o no. Pero tiene una opción desde la cual podemos consultar nuestro historial de búsquedas y comprobar si lo hemos visto o no, te contamos cómo.

Consulta tu historial de búsqueda en Amazon

Una función muy interesante no sólo para saber que productos has visitado, sino que esconde una agradable sorpresa. Además, podemos descubrir descuentos sobre los productos que has visitado. Dentro del historial pulsando en ver ofertas accedemos al listado de productos por los que nos hemos interesados y además tengan algún tipo de descuentos. Una forma de no perderse las mejores ofertas.

Accediendo al historial e búsquedas | TecnoXplora

Desde aquí podemos acceder a productos similares a los que hemos buscado ampliando así el abanico de opciones de compra, añadiendo a la selección otros artículos relacionados con nuestros intereses que además se encuentren a muy buen precio. Una iniciativa de venta muy agresiva por parte de Amazon. Gracias a la inteligencia artificial y a los algoritmos programados la plataforma es capaz no sólo de generar los listados con nuestras búsquedas, sino también de hacernos sugerencias y prever nuestras necesidades. Ofreciéndonos productos alternativos afines a nuestros gustos y necesidades basados en búsqueda anteriores que hayamos realizado. Una forma de asegurarse las ventas, no solo de las cosas que estamos dispuestos a comprar sino generándonos una expectativa de compra, ofreciendo otros productos que tal vez no hubiéramos consultado o conocido sin estas sugerencias.

Muchos usuarios están recibiendo esta función a través de un correo electrónico de la compañía, pero podemos hacer uso de ello sin necesidad de a ver recibido de primera mano la información. Pulsando en este enlace podemos conocer cuáles han sido los productos por los que hemos mostrado interés. Para conocer el historial de búsquedas no hace falta estar dentro de nuestro perfil de usuario. Se mostrarán todos los resultados de todas las búsquedas realizadas a través de la página web y las realizadas directamente en el buscador de Internet y en las cuales hayamos pinchado para consultarla.

Productos buscados en Amazon | TecnoXplora

Amazon se ha convertido en la tienda a nivel mundial donde podeos encontrar de todo, su éxito se debe en parte a la facilidad de recibir en nuestra casa cualquier producto de los que podemos encontrar. Además, la facilidad de pago y devolución de los artículos con los que no estemos satisfechos, por no mencionar la seguridad en el pago y envío de las mercancías. Para mejorar el servicio han ido incluyendo funciones o servicios añadidos como el envío de paquetes o regalos a una dirección desconocida, tarjetas regalo, la posibilidad de fraccionar el pago entre otras. Un tipo de comercio que alcanzó su máximo nivel de uso durante los confinamientos sufridos a causa de la pandemia.