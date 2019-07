Como decimos, muchas personas realizan ya más llamadas a través de WhatsApp que mediante su línea de teléfono móvil habitual. Y como es lógico todas estas llamadas, ya sean de voz o de vídeo dejan su rastro. Porque al fin y al cabo la app de llamadas de WhatsApp es bastante similar a la de nuestro teléfono, por lo que WhatsApp va registrando todas las llamadas que hemos hecho, y las que hemos recibido, y las va acumulando en un historial en el que quedan patentes todas esas llamadas. Algo perfecto para poder realizar una llamada de nuevo a alguien a quien ya hemos llamado, o para recordar cuándo recibimos una de esas llamadas, o cuando la hicimos. Pero es algo que no está tan bien si lo que queremos es no dejar rastro de nuestra actividad llamando a través de WhatsApp.

Borra fácilmente todas las llamadas

Como en cualquier aplicación de llamadas, el historial que se va generando lo podemos manipular a nuestro gusto, pudiendo borrar todas las entradas de ese registro de un plumazo o bien siendo más sutiles y borrando solo aquellas llamadas que no tenemos intención de que sean escrutadas. Para ello la aplicación de WhatsApp ofrece una sencilla forma de borrar total o parcialmente el histórico de llamadas. Por tanto, empezaremos por borrar una llamada o videollamada, algo que es tan sencillo como pulsar prolongadamente sobre el registro de esa llamada hasta ver cómo aparece un icono de papelera en la parte superior derecha de la pantalla.

Borrando llamadas total y parcialmente | Tecnoxplora

Solo hay que pulsarlo para que la llamada desaparezca para siempre. De esta manera el historial sigue intacto, pero esa llamada ya no está visible. También podemos borrar varias llamadas a la vez, pulsando prolongadamente sobre una, y cuando se haya seleccionado pulsando sobre otras llamadas que queramos borrar, una vez más bastará con el icono de la papelera para borrar las llamadas. Por tanto de esta manera podemos borrar todas las llamadas que queramos del historial, sin llegar a borrarlas todas. Por otro lado, si lo que queremos es borrar todas las llamadas, lo que debemos hacer es pulsar sobre los tres puntos verticales. Ahí podemos ver una opción llamada ?borrar registro de llamadas? con el que vamos a poder borrar completamente el registro de llamadas, y por tanto no dejar rastro alguno de las que hemos realizado o hemos recibido.

De esta manera evitamos suspicacias o registros inesperados de nuestro teléfono y las llamadas que hemos hecho a través de WhatsApp. Como veis es una manera bastante sencilla de no dejar rastro de las llamadas de WhatsApp en nuestro Smartphone. Algo que sin duda nos ofrece mucha flexibilidad a la hora de organizar las llamadas en el dispositivo mediante WhatsApp, que como decimos, se ha convertido ya en una de las herramientas más utilizadas a la hora de llamar a otras personas. Es la típica función que todo el mundo sabe que existe, pero que no estamos completamente seguros de dónde se encuentra. Así que ya no hay excusa para no dejar rastro alguno de nuestras llamadas en WhatsApp.