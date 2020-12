Cómo añadir servicios de VTC a Google Maps para recibir rutas y precios

La revolución de los teléfonos móviles ha permitido que infinidad de servicios que apenas existían en la imaginación de unos pocos, se hicieran realidad al calor de internet y las nuevas tecnologías. Pedir comida a domicilio y saber por dónde va el repartidor, controlar nuestras cuentas bancarias y, también, disfrutar de muchas opciones alternativas para movernos por la ciudad sin necesidad de tener coches propios: coches compartidos, viajes entre varios participantes o solicitar un taxi o una VTC para que nos recojan con tiempo en un punto concreto del mapa.

Todos esas plataformas de taxis y VTC operan en su mayoría con aplicaciones específicas que no solo nos gestionan la solicitud de esos servicios, sino que también sirven como pasarelas de pago para no andar con monedas y billetes dentro de los vehículos. Un proceso que es increíblemente rápido, cómodo y que simplifica nuestra decisión a la hora de si nos resulta interesante tomar o no uno de estos coches.

Centraliza esa información con Google Maps

Si estás habituado ya a utilizar cualquiera de estas plataformas de taxis y VTC, entonces lo mismo no te interesa contar con esta información unificada, pero en el caso de que sí quieras tener elementos de comparación, nada como integrarlo todo dentro de Google Maps. Así que vamos a configurar la app para que nos muestre información de todas esas plataformas juntas y a la vista.

Cómo añadir servicios de transporte concertado en Google Maps. | Tecnoxplora

Lo primero es ir a Google Mapas y tocar en el icono de la parte superior derecha. Ahora nos vamos hasta los "Ajustes" y seleccionamos el menú de "Servicios de transporte concertado" para llegar a un último menú en el que veréis la posibilidad de añadir a Uber. Esto no significa que no tengamos otras alternativas disponibles, solo que en el caso de esta empresa norteamericana debemos aceptar su inclusión antes de que nos ofrezca datos dentro de la app de mapas.

Servicios de taxi y VTC en Google Maps. | Tecnoxplora

Una vez que ya habéis incluido a Uber, toca ir a Google Maps y trazar un trayecto que queramos realizar en un taxi o una VTC. Pulsáis en el icono del hombre con la mano levantada y una maleta en la otra para que os aparezcan los precios de los servicios que tenéis disponibles tanto en Uber (que acabáis de añadir) como en Cabify y Free Now. En ese espacio os aparecerá una estimación del coste de cada trayecto con cada tipo de vehículo y, en caso de querer alguno concreto, solo hay que tocar en el acceso directo para que se abra la aplicación.

En caso de que alguna no la tengamos en nuestro teléfono instalada, Google Maps nos sugerirá que la bajemos de la tienda (iOS o Android) para continuar con el proceso de contratación del servicio. Aunque la aplicación de los de Mountain View no sea capaz de pedir el coche por nosotros, sí que es una herramienta irremplazable para comparar de un vistazo los precios que nos cuesta cada viaje y elegir, bien el más económico, bien el que más confianza nos proporcione.