Cómo activar el tema oscuro de Google Chrome en un móvil Android e iOS

La popularidad del modo oscuro sigue creciendo. Siempre que lo veamos aparecer en más aplicaciones, como Facebook Messenger. Por ejemplo, otras aplicaciones de mensajería (como WhatsApp) también han recibido oficialmente temas nocturnos.

Ya hemos comentado en otras ocasiones cómo activar el dark mode en Android a nivel de sistema operativo, y hoy vamos a ahondar un poco más en el tema. En el siguiente tutorial, explicamos cómo habilitar el modo oscuro en el navegador de Google Chrome para Android e iOS.

Activar el tema oscuro en Android

Modo oscuro Google Chrome en Android | Google

Antes que nada. hay que actualizar a Chrome 78 o superior para poder disfrutar de esta característica. Por lo tanto si no lo has hecho, primero tenemos que hacer para empezar a disfrutar del Dark mode de Chrome es actualizar. Si no tenemos claro cuál es nuestra versión de Chrome, podemos comprobarlo desde el menú de “Configuración -> Información de Chrome -> Versión de la aplicación”.

Activa el tema oscuro desde el menú de configuración de Chrome

En tu dispositivo Android, abre Google Chrome . En la esquina superior derecha, presiona Más > Configuración > Temas. Elige el tema que quieras usar:

Predeterminado del sistema si deseas usar Chrome con el Tema oscuro cuando está activado el modo de Ahorro de batería o cuando tu dispositivo móvil tiene activado el Tema oscuro en la configuración del dispositivo.

Oscuro si deseas usar Chrome con el Tema oscuro.

Claro si deseas usar Chrome con el Tema claro.

También se puede hacer en el iPhone

Si en tu caso tienes un iPhone, y quieres también disfrutar del modo oscuro, es posible y de manera muy sencilla. Solo tienes que seguir los pasos que te explicamos a continuación.

Modo oscuro iPhone | Apple

Activar el tema oscuro en el iPhone

Nota: El modo oscuro está disponible en iOS 13 y versiones posteriores.

Cómo activar el Modo oscuro

En tu iPhone o iPad, activa el modo oscuro.

Ve a Ajustes > Pantalla y brillo.

Selecciona Oscuro para activar el modo oscuro.

Abre Chrome.

Cómo comprobar si estás utilizando el Modo oscuro o el Modo de navegación incógnito

En tu iPhone o iPad, abre Chrome.

Si estás navegando de forma privada, busca el modo Incógnito en la esquina superior izquierda.

Prueba el modo oscuro de Chrome

Después de activar el tema oscuro, veremos cómo se aplica a toda la interfaz de usuario de Chrome. En la barra de navegación, a través de la configuración y los menús de la aplicación y la ventana de nueva pestaña.

El único problema que a veces se detecta en el modo oscuro, es el texto negro sobre un fondo gris. Esto es obvio cuando desplegamos estas etiquetas, lo que dificulta su lectura en algún momento.