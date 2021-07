Cinco Widgets que no pueden faltar en tu móvil Android

Los widgets son una de las características más interesantes de Android, gracias ellos podemos acceder a información de las aplicaciones sin necesidad de abrirlas, todo de una forma rápida y sencilla desde la pantalla principal de nuestro teléfono móvil. A continuación, te presentamos una selección de los cinco mejores widgets para tu móvil.

Los cinco widgets que todo usuario de Android debería tener

Son muchas las aplicaciones que disponen estos, pero no todos los widgets pueden resultar interesantes. Hacer una adecuada selección de los que formarán parte de nuestra pantalla principal nos ahorrará mucho tiempo. Te contamos cuáles son los widgets que no te pueden faltar.

Google de un vistazo

Uno de los widgets que siempre debe estar presentes si queremos estar al día con las notas en nuestra agenda. Pero no sólo eso, también podemos ver nuestras próximas citas o la información del tráfico. Aunque si no tenemos nada relevante en ese momento, muestra el clima y la fecha. Este Widgets no ocupa mucho espacio, tan solo una línea a pantalla completa que podemos situar en cualquier parte de la pantalla.

Google Keep

Una de las aplicaciones más útiles en el día a día es Keep, el editor de notas personales de Google. En la aplicación podemos guardar todo tipo de información en forma de notas. Ya sean dibujos a mano alzada, listas de tareas, notas de voz, notas de texto o una fotografía. Por lo que este widget nos servirá de mucha ayuda para recortar nuestras tareas pendientes, la lista de la compra o tener siempre a mano alguna información que usemos a menudo.

Cinco widgets imprescindibles en tu teléfono móvil | TecnoXplora

Calendario

Tener la agenda al día es muy necesario para algunos usuarios y entre las funciones más utilizadas para ello se encuentra Calendario. Como no podía ser de otra manera, también dispone de su propio widget. Desde aquí podemos acceder tanto a los eventos ya programados previamente o incluir nuevas citas sin necesidad de abrir la aplicación de una forma rápida y sencilla.

Batería

Otras de las funciones que pueden ser de gran utilidad y que no puede faltar en la pantalla de nuestro móvil es el uso de la batería. A través de este podemos vigilar el nivel de carga de nuestra batería y alargar la vida útil de esta. Para ello podemos descargarnos Gauge Battery Widget este completo widget de la tienda de aplicaciones de Google pulsando aquí.

Una vez instalados podemos elegir entre una amplia selección de widgets de diferentes tamaños y diseños en los que podemos de ver de un simple vistazo la cantidad de batería restante. Pulsando sobre estos accedemos a información relativa a la temperatura y la carga. Además de usar otras funciones para optimizar el gasto de energía cerrando aplicaciones, apagando el GPS otras aplicaciones mientras no están en uso.

Linterna

Una de las funciones ajenas al uso propio de un móvil, pero de las más útiles en la vida cotidiana es la linterna. Muchos fabricantes incluyen en sus máscaras de personalización de Android atajos, accesos directos o botones que la activan. Si no eres de los afortunados que tienen un botón directo de encendido o la activación por gestos, puedes utilizar un widget para activarla rápidamente. En la tienda aplicaciones de Google puedes descargar Flashlight Widget. Instalarla permite activar la linterna desde la pantalla principal del móvil.