Cinco de las apps que más te dejan sin espacio en el móvil

Es una de las frases que más odiamos ver en nuestro móvil: 'Te has quedado sin espacio'. Y a partir de ahí viene el drama: a ver qué hemos hecho, si es que madre mía, si es que ya no cabe nada, a ver qué borro ahora, si es que los móviles ya no traen casi espacio... No es casualidad, por tanto, que cada vez más usuarios se fijen en esta especificación al comprar un nuevo smartphone.

Pero créenos, algunas de las apps que más espacio te ocupan podrían desaparecer de tu móvil sin que las eches demasiado de menos. Si te has quedado sin espacio en el teléfono o estás a punto de hacerlo, apúntatelas:

La familia Facebook (que incluye a Instagram)

Facebook es, de lejos, la reina del peso pesado de las aplicaciones. Una vez instalada, la app ocupa más de 300 megas en el espacio de tu móvil. Si encima sueles bajarte fotos de contactos o amigos, esta cuenta empezará a subir en la carpeta de descargas, con lo que, incluso aunque no le des un uso excesivo, ocupará demasiada memoria.

Y si el montante de Facebook no te parece suficiente, su aplicación de mensajería instantánea, Messenger, ronda los 200 megas de espacio, así que, en total, si usas ambas aplicaciones tendrás vendida una gran parte de tu memoria interna o de tu tarjeta SD externa. No las echarás de menos si las borras y, para acceder a Facebook, lo haces a través de la versión móvil de su web desde tu propio navegador.

E Instagram no se queda muy atrás, ya que también se lleva un porcentaje significativo de tu memoria. Eso sí, si eres un usuario muy habitual, igual es la app que de peor manera podrás sustituir por el navegador móvil. Si tienes que prescindir de alguna de estas aplicaciones, casi mejor elimina para siempre la de Facebook.

Spotify y contenidos bajo demanda

Lo de Spotify es curioso. No es que ocupe poco espacio en la memoria de tu móvil (puede rondar hasta los 200 megas), su mayor problema no viene por la aplicación en sí, sino por el uso que hagas de ella. Si tienes contratada la versión premium, seguramente dejes varias listas de reproducción en modo offline para poder escucharlas sin necesidad de consumir datos. Una gran idea si no fuera porque, poco a poco, acabarán consumiendo mucho espacio.

Algo similar te pasará con cualquier otra aplicación de contenido musical o audiovisual. Si recurres a modos de reproducción offline en cualquiera de ellas, el contenido descargado previamente acabará siendo una losa para tu teléfono.

Whatsapp

Aunque pertenezca a ella, la hemos dejado al margen de la familia Facebook porque merece atención propia. Y es que, a diferencia de Facebook, Messenger o Instagram, Whatsapp no ocupa tanto por la aplicación en sí, sino por el mismo motivo que Spotify: por todo el contenido que acaba almacenándose en tu móvil. Damos por hecho que no vas a poder sustituir Whatsapp, así que al menos intenta borrar los archivos recibidos cada pocos meses para que tu móvil no se vuelva definitivamente loco con tanto contenido (que la mayoría de las veces, no nos engañemos, es totalmente irrelevante y prescindible).

Google Maps/Uber/Cabify...

En este caso, juntamos estas tres aplicaciones porque todas tienen algo en común: una tecnología medianamente compleja y un uso de la geolocalización de manera constante. Por su propio funcionamiento, todas aquellas aplicaciones que necesitan localizarte obligatoriamente ocuparán un gran espacio en tu memoria, así que usa solo una de cada y borra las demás.