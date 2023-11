El Chromecast renueva sus controles en Android con un diseño más práctico y vistoso

Sin duda es uno de los mejores inventos de Google, el Chromecast. Una funcionalidad que ha permitido convertir en inteligentes muchos televisores que ya no tenían mucho recorrido, primero como un mero método de transmisión, y ahora como un dispositivo totalmente independiente que también permite enviar este tipo de contenidos. Ahora hemos conocido que Google está puliendo un aspecto esencial de este dispositivo, como es el rediseño de ese lugar desde el que controlamos la reproducción en curso desde nuestro móvil, algo que pedía a gritos desde hacer años, ya que prácticamente desde sus comienzos no ha cambiado.

Así es el nuevo aspecto

Básicamente ahora tenemos un ladrillo o tarjeta dentro de las notificaciones del teléfono, con un diseño Material You, que nos permite ver lo que se está reproduciendo en ese momento con el Chromecast, y por supuesto, controlar los aspectos esenciales de esta. Como por ejemplo el volumen, silenciar la reproducción, pausarla, o directamente movernos a lo largo del metraje mediante un deslizante en la línea de tiempo.

Este diseño ahora se adapta al contenido que estemos reproduciendo, de forma más visual. Ya que el color de la tarjeta se tiñe del color de la carátula de lo que se esté reproduciendo en ese momento. Como veis, el aspecto ahora es completamente coherente con el de nuestro teléfono Android, siempre y cuando este se encuentre actualizado a una de las últimas versiones que cuentan con este nuevo código visual en su interfaz.

También cuando estamos en las notificaciones del teléfono podemos ver una pequeña tarjeta con el reproductor con un tamaño más compacto, que nos muestra el contenido que se está reproduciendo, así como controles para reproducción de música. Estos muestran botones para cambiar de canción, pausar, silenciar y parar. Para contar con ese nuevo diseño hay que tener instalado al menos Android 11, por lo que evidentemente sin él los cambios no se traducirán de la misma forma.

De momento estos cambios están llegando con cuentagotas como es habitual, por lo que no llegará a todos los usuarios a la vez. Parece ser que quienes han visto primero este nuevo reproductor cuentan ahora con la versión 23.44.14 de los servicios de Google Play, ya que no se trata de una actualización en si de una aplicación de los de Mountain View, sino de todos los servicios que se integran por parte de Google en el teléfono, entre los que se encuentra esto.

De todas formas, que cuentes con esa actualización no garantiza en absoluto poder acceder a estos cambios, pero seguro que estaremos mucho más cerca de ellos en cualquier caso si contamos con ellos, de eso no cabe duda. Desde luego es una mejora importante que ya era hora de que se hiciese realidad, ya que estos controles contaban ya con un aspecto bastante viejo, algo que desde luego no le ha sentado nada bien en estos últimos años. Más vale tarde que nunca que suele decirse.