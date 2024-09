Chrome en Android estrena una genial función para no perderse en sus pestañas

Las pestañas son algo fundamental del día a día de Google Chrome, y de cualquiera navegador web que se precie como tal. Y es que con ellas podemos movernos por las distintas páginas web que tengamos abiertas. Ahora bien, cuando son muchas las que tenemos en esta situación, y desde luego hay muchas personas que no se acuerdan de cerrarlas y acumulan decenas de ellas, el caos está servido. Pues bien, este caos va a serlo un poco menos con la funcionalidad que está a punto de estrenar el navegador de Google.

Nuevo buscador

Es la versión Canary de Chrome, la más preliminar e inestable de las tres que existen, y que se puede describir como experimental, la que ha incorporado ahora esta nueva funcionalidad. Y es que con ella es posible hacer búsquedas dentro de todas las pestañas que tenemos abiertas. Así que su por un casual entre las 30 pestañas que tienes abiertas en Chrome recuerdas que había una donde habías encontrado unas espectaculares rebajas de zapatillas, solo tendrás que introducir alguno de estos términos para poder encontrarla.

El buscador de pestañas en la parte superior de Chrome Canary | Tecnoxplora

De esta manera, será posible encontrar pestañas que de otra manera nos resultaría casi imposible. Y es que, si nos acordemos del contenido de la pestaña, con esta nueva funcionalidad será posible encontrarla rápidamente. Ahora bien, hay que tener en cuenta algunos aspectos todavía. Lo primero como hemos dicho es que está disponible solo en Chrome Canary, esto quiere decir que no es una versión estable de la aplicación.

E incluso dentro de ella, debemos activarla antes mediante una flag. Por tanto, debemos hacer lo siguiente:

Abre Chrome Canary y escribe en la barra de búsqueda Chrome://flags

Una vez dentro, en la barra de búsqueda, escribe la palabra Hub

Verás una funcionalidad denominada Android-hub-search

Pulsa en el botón que activa la función en posición Enabled

Reinicia Google Chrome y encontrarás la nueva barra de búsqueda

Ahora bien, esta no va a aparecer hasta que tengamos varias pestañas abiertas, y que pulsemos al botón que nos da acceso a un vistazo rápido de todas ellas. Una vez en esa vista, podremos acceder a la barra de búsqueda de pestañas en la parte superior. Ahora bien, de momento la barra está ahí, pero no reacciona, al menos en nuestro caso, hemos activado la función, pero esta no es operativa todavía.

Entendemos que puede ser cuestión de horas que lo haga, o que esté limitado de alguna forma su funcionamiento ya sea en base a la región, idioma o cualquier otro aspecto de mi navegador. Así que todavía le faltan unos días para que sea plenamente operativa en Canary, y unos meses aún para que esta función llegue a la versión estable de Chrome para Android. Pero desde luego nos parece una característica genial para poder encontrar esa pestaña sin tener que bucear entre decenas de ellas. Es algo que ya estaba disponible desde hace tiempo en la versión de escritorio, pero que por alguna razón Google no ha llevado hasta los móviles ahora. Como se suele decir, más vale tarde que nunca desde luego.