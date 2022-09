Borrar tu huella en los resultados de Google ahora es más sencillo

Nuestro historial de visitas en Google no solo es algo muy valioso para el propio buscador, que después genera multitud de metadatos que sirven a los anunciantes para saber cuáles son nuestros gustos. Sino que también puede ser una fuente de información para aquellos que gustan de husmear en móviles ajenos, quien sabe con qué fines. Sea como fuere, si no estás seguro de que otros puedan verte en los resultados dentro de la web, ahora Google está implementando una funcionalidad que nos parece sencillamente genial.

Así te puedes borrar de los resultados

No hay más que introducir tu nombre, o tu DNI en la red para poder ver y comprobar de primera mano qué es lo que sabe de nosotros Google y no solo eso, qué información comparten de este tipo al resto de internautas. Pues bien, eso ahora va a cambiar diametralmente con la nueva funcionalidad que está llegando a muchos de los usuarios del buscador. Y es que desde la propia app para móviles va a ser posible limitar nuestra aparición en esos resultados dentro de Google.

Esta es básicamente una nueva herramienta que nos permite pedirle a Google que borre cualquier dato sobre nosotros que pueda aparecer en los propios resultados de búsqueda de la compañía californiana. Una función que se anunció en el I/O de Google en mayo, pero que ahora comienza a llegar a los primeros usuarios. Esto nos dará paso a un nuevo menú donde podremos elegir directamente qué resultados en el buscador queremos borrar, porque a lo mejor no queremos eliminar algunos que muestren información relevante sobre nosotros y muy útil para determinadas tareas.

De esta manera podemos decirle a Google que determinado resultado no nos satisface y podemos pulsar un botón para pedirle que lo borre. No quiere decir que en el momento de pulsar se borre ese resultado, sino que se le pide a los de Mountain View que comiencen un proceso para eliminarlo de su buscador. De momento no hemos podido acceder a esta información, como está ocurriendo a la gran mayoría de usuarios del buscador.

Cómo saber si ya cuentas con esta función

Pues bien, para comprobarlo hay que hacer algo muy sencillo.

Abre la app de Google en tu móvil

Pulsa sobre la foto de tu perfil

Tendrás que ver una nueva funcionalidad llamada “resultados sobre ti” entre las opciones de borrar los últimos 15 minutos y recientes.

Si es así, cuentas ya con la posibilidad de pedirle a Google que elimine uno o varios de los resultados que aparecen sobre ti en su buscador. Sin duda es una función que cuando esté disponible para todos va a ser muy útil, ya que nos va a permitir modular nuestra presencia en Internet, donde a veces la protección de datos brilla por su ausencia para según que información generada por nuestra propia actividad, o de terceros relacionada con nosotros.

