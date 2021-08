Borra ya estas apps de criptomonedas de tu móvil, son un fraude

Lamentablemente es más común de lo que nos gustaría el hallazgo de apps maliciosas en nuestros móviles, y sobre todo en las tiendas de apps, donde lamentablemente siguen colándose algunas apps que contienen malware o que al menos cuentan con una serie de características que hacen de ellos un auténtico peligro para nuestro teléfono. Y eso es lo que ha ocurrido de nuevo, ya que se han detectado hasta ocho apps que han aprovechado las puertas abiertas que deja el sistema para poder acceder a los datos de nuestros móviles. Y es que como suele ser habitual, los hackers aprovechan las “modas” para captar a usuarios incautos, que, en este caso, buscan meterse de lleno en el mundo de las criptomonedas.

8 apps fraudulentas descubiertas

La minería de criptomonedas se ha convertido en la nueva fiebre del oro, y quien más o quien menos se siente como aquellos colonos que peinaban los ríos del oeste de Estados Unidos en busca de oro. En este caso desde sus móviles y con apps como las que se han descubierto ahora como fraudulentas, que nos ofrecen precisamente eso, la posibilidad de minar nuestras propias criptomonedas desde el móvil, cuando es algo que sabemos es prácticamente inútil. Tal y como conocemos desde una web china, estas ocho apps han conseguido unas respetables cifras de descargas, que en algunos casos han llegado hasta las 100.000.

Criptomonedas o 'bitcoins' | Photo by André François McKenzie on Unsplash

El método utilizado por los hackers no ha sido especialmente sofisticado, ya que más que un ataque o la inyección de malware, este se ha basado en la imposición de unas suscripciones mensuales que eran completamente fraudulentas. Básicamente los usuarios de estas apps debían pagar 15 dólares por una suscripción que no les ofrecía nada de lo que se les prometía. Según Trend Micro, la empresa detrás de esta investigación, los servicios que ofrecían estas apps eran completamente inocuos, no ofreciendo mejora alguna respecto de no utilizarlas a la hora de minar las criptomonedas. Por eso se entiende que se trata de un fraude en toda regla.

En algunos casos las suscripciones que se han llegado a pagar anualmente son de hasta 200 dólares. Las ocho apps fraudulentas son las siguientes:

BitFunds – Crypto Cloud Mining

Bitcoin Miner – Cloud Mining

Bitcoin (BTC) – Pool Mining Cloud Wallet

Crypto Holic – Bitcoin Cloud Mining

Daily Bitcoin Rewards – Cloud Based Mining System

Bitcoin 2021

MineBit Pro – Crypto Cloud Mining & btc miner

Ethereum (ETH) – Pool Mining Cloud

Por tanto, el fraude estaba en que estas apps prometían cosas que directamente no podían hacer, y lo peor de todo, pedían un dinero a cambio a sabiendas de que no servía para nada. Así que si tienes alguna de estas apps instaladas en tu móvil, bórralas ya, porque no sirven para nada. No obstante, en la Play Store siguen quedando multitud de apps de esta temática, que en gran parte ofrecen también resultados que son imposibles de obtener domésticamente con un móvil a la hora de minar criptomoneda.