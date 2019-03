Bixby, el asistente de voz de Samsung, ya habla español y te puede ayudar a encontrar piso

El mundo de los asistentes de voz está en plena ebullición: Alexa, Siri, Google Assistant y ahora, por fin, se une también Bixby en español, la apuesta de Samsung en este terreno. El Mobile World Congress fue la ocasión perfecta para poner a prueba a Bixby durante unos días y darlo a conocer tanto a los usuarios como a la prensa.

Precisamente, en una conferencia para los periodistas, el encargado de Bixby en España, Willy Betancourt, hizo una demostración de aquello que el asistente de voz puede llegar a hacer. Así, Bixby, gracias a la configuración de los comandos rápidos, te puede dar los buenos días a la hora que lo configures y, no solo eso, sino que también puede realizar una serie de tareas que le mandes para que active los aparatos domóticos que tengas vinculados con el asistente de voz.

Por ejemplo, Bixby podría, de manera remota, activar el aire acondicionado de tu casa para que esté a la temperatura ambiente que desees cuando llegues, encender la televisión en un determinado canal o encender las luces, y todo ello con solo activarla con un comando que, previamente, has de configurar, y siempre que los aparatos de tu casa sean compatibles con el asistente de voz (no necesariamente tienen que ser Samsung).

Cápsulas de Bixby | Coveritmedia / Nacho Hontoria

“Bixby, ¿cuántas Champions League lleva el Real Madrid?”

Una de las ventajas de Bixby respecto a otros asistentes de voz es que trabaja con “cápsulas”, es decir, acuerdos que Samsung tiene con determinadas empresas para que surtan de información al asistente de voz.

Una de estas cápsulas es de LaLiga. De este modo, si le preguntas a Bixby cómo va LaLiga o quién es el pichichi de la competición, te mostrará los resultados traídos directamente de LaLiga. Pasaría igual si le pidiéramos datos sobre viviendas para alquilar en una ciudad, donde cogería los datos de Idealista, o “dónde sacar pasta” para que te dé información sobre los cajeros más cercanos, sobre todo del BBVA, que es con quien tienen el principal acuerdo.

No obstante, Bixby aún está en proceso de aprendizaje semántico y hay algunas expresiones que no las entiende bien o, las que entiende, no facilita la información precisa. Una de las preguntas que aún no sabe contestar bien es, por ejemplo, el número de Champions League que tiene el Real Madrid. ¿Será del Barça?

¿Cuántas Champions lleva el Madrid? | Coveritmedia / Nacho Hontoria

Otro de los puntos donde Bixby aún tiene que mejorar bastante es en el entendimiento de los usuarios cuando estos, por ejemplo, dicen "tengo hambre". En ese caso, en lugar de mostrarte los restaurantes más cercanos, Bixby te suelta un chiste como "tener la batería baja a veces me provoca hambre. ¡Me encanta un buen atracón de electricidad para recargarla!" :-S. En cambio, si le decimos "quiero comer", nos dará como resultado una serie de recetas de Canal Cocina, con quien tiene otro partnership.

Del mismo modo, otra orden que aún no entiende muy bien es cuando le pedimos ayuda para aparcar el coche. Si le decimos "dónde aparcar el coche cerca", Bixby toma la decisión de abrir el servicio "Reminder" para escribir una nota. En el caso de que cambiemos el servicio y elijamos "mapa", Bixby nos busca "coche" en el mapa, llevándonos hasta Venezuela.

En conclusión, aunque Bixby haya mejorado bastante respecto a otras versiones y sea un comienzo esperanzador para controlar la domótica de nuestra casa, aún le falta mucho trabajo para estar al nivel de otros asistentes de voz como Google Assistant o Alexa.

“Bixby, me aburro”

Para los casos de aburrimiento, Bixby también incluye una opción de juegos entre los que están el “tres en raya”, “piedra, papel o tijera”, “pares o nones”, “lanza una moneda” o “tira un dado”. También podrás retarte en los concursos que la Inteligencia Artificial tiene cargados y que tratan distintas temáticas como ciencia, historia, cine y televisión, geografía, deportes, o arte y literatura, entre otros.

Por el momento, Bixby está disponible en los Galaxy Note9, así como S9, S9+, Note8, S8 y S8+ que ejecuten Android Pie OS, y en los nuevos Galaxy S10, S10e, S10+ y S10 5G.