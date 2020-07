Gracias a la tecnología, encontramos numerosas soluciones que hace unos años eran impensable. En la actualidad si alguien debe una cena, o un amigo te dice que le debes un dinero, se puede resolver de manera rápida y sencilla de forma digital. Sin necesidad de andar con efectivo.

La mayoría de las entidades bancarias y plataformas ‘online’ permiten realizar retiradas de efectivo de cajeros automáticos o envíos de dinero sin necesidad de emplear para ello una tarjeta de crédito o débito, todo de forma online.

En este artículo te vamos a mostrar las diferentes opciones que nos ofrece el mercado para resolver situaciones como las anteriormente habladas.

Enviar dinero a un cajero automático

Varios bancos cuentan con este servicio de “efectivo móvil”, básicamente lo que permite es enviar dinero en efectivo a algún amigo o familiar, o para que el propio usuario consiga efectivo de un cajero automático sin necesidad de disponer de su tarjeta de crédito o débito.

El modo de hacerlo es con la ayuda de la app de estos bancos que ofrezcan este servicio. Básicamente introduce el importe y el número de teléfono del destinatario, y éste podrá retirarlo de cualquier cajero automático del banco correspondiente al instante.

Bizum

Otra alternativa muy conocida es el famoso Bizum. Este servicio que está muy implantado en España y permite enviar o recibir dinero de móvil a móvil al momento, sin necesidad de introducir un número de cuenta. Además, Bizum es totalmente seguro: el dinero va directamente de la cuenta propia a la del contacto deseado, incluso aunque se sea de distinto banco.

Bizum | Bizum

Aplicaciones como Twyp o Circle

En España casi todos los bancos tienen Bizum, pero no todos, por ejemplo ING Direct no cuenta aún con este servicio. Es entonces cuando llega Twyp al rescate, una aplicación muy similar que funciona independientemente de cuál sea tu banco, e incluso si no tienes banco.

El dinero se envía directamente al móvil. Un servicio inmediato, seguro y sin comisiones para enviar dinero gratis. Y no solo eso, también podrás sacar dinero sin necesidad de pisar un cajero automático directamente desde multitud de diferentes comercios conocidos o gasolineras.

Por otro lado, se encuentra la app Circle Pay, es una aplicación que, que pese a no enviar el dinero de manera instantánea, hace que deber dinero sea mucho más fácil. Su funcionamiento es bastante sencillo. Desde la propia plataforma puedes a través de un chat (con la posibilidad de hacer grupos) crear “botes de compras”, una solución perfecta para viajes.

Para que nos entendamos, Circle Pay es como un WhatsApp para solicitar, enviar o recibir dinero

Plataformas de pago: Paypal

La plataforma de pago PayPal también te permite enviar dinero entre usuarios registrados en todo el mundo. El sistema está respaldado por la seguridad de pago proporcionada por PayPal, pero la desventaja es que el beneficiario debe tener un usuario en la plataforma.