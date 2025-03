Así puedes usar WhatsApp como una calculadora

Aunque en nuestros dispositivos móviles tenemos casi de todo, es como una navaja suiza de la tecnología. A menudo cuando estamos utilizando WhatsApp, necesitamos hacer algún cálculo, ya sea para hacer un presupuesto por tema de trabajo, para calcular a cuánto tocamos en la compra de un regalo o dividir una cuenta. Ahora podemos hacerlos desde la app de mensajería instantánea sin instalar nada. Te contamos cómo.

Realiza cálculos matemáticos en WhatsApp

Nadie podía esperar que los desarrolladores de la app de Meta incluyeran esta función que a la vez que sorprendente es útil. Son muchos los cambios y actualizaciones que ha sufrido la app a lo largo de los años. No todos los cambios y novedades han tenido igual aceptación entre los usuarios, pero esta novedad segura es bien recibida por estos. A través de esta función, podemos hacer operaciones y cálculos matemáticos sencillos sin salir ni siquiera del chat.

Haciendo cuentas en whatsApp | TecnoXplora

La popular app de mensajería cuenta con funciones de todo tipo, desde las de carácter lúdico, como el envío de video selfi, a las encuestas y otras funcionalidades como las videollamadas, las llamadas y ahora la calculadora. Algo que seguro usaremos en alguna ocasión una vez que esté disponible. Si estás pensando en una calculadora al uso, con botones con los números y las operaciones, vete olvidando de ello, ya que no se trata de una herramienta en sí que podamos ejecutar a través de un icono. Tendremos que hacerlo a través del cuadro de texto desde cualquier chat.

De manera que si necesitas realizar cualquier cálculo, puedes hacerlo directamente escribiendo como si de un mensaje de texto

se tratará, la operación a realizar. Desde cualquier chat de WhatsApp, selecciona el cuadro de texto

Introduce el cálculo usando los siguientes operadores

+ para sumar

_ para restar

Asterisco para multiplicar

/ para dividir

() usaremos los paréntesis para operaciones

= para hallar el resultado

Tras unos segundos, obtendremos el resultado.

Para enviarlo solo hay que seleccionarlo y pulsar el botón enviar.

Por el momento, esta función no está disponible para la mayoría de los usuarios. Solo para la actualización más reciente. Cabe recordar en este punto, que los primeros en recibir todas las novedades son los usuarios inscritos en la versión Beta de la App. Como hemos comentado en otras ocasiones, este es el campo de prueba de las nuevas funcionalidades. Acceder a la beta de la app, no es una tarea sencilla, ya que este tiene un número limitado de participantes. Para acceder a esta, si el cupo está lleno, debemos esperar a que algún participante se dé baja. Por ahora son unos pocos afortunados los que tienen acceso y ella, por ahora, unos pocos usuarios de iPhone y Android. Todo apunta a que la actualización está en despliegue, si tienes todas las actualizaciones al día y no puedes operar desde el chat de WhatsApp, tendrás que esperar a que esté disponible para todos los usuarios.