Así puedes solucionar los problemas de cierre inesperado en la app de Spotify

Spotify es la mejor aplicación de música en streaming ya que presume de un catálogo inabarcable junto a unos algoritmos de software que no paran de recomendarte nuevas canciones y grupos acordes a tus gustos, puede fallar como cualquier otra app. Y es posible que hayas sufrido alguna vez el temido cierre inesperado de Spotify.

Un error mucho más común de lo que te imaginas y que provoca que la app de Spotify se cierre de forma inesperada. Esto es especialmente habitual en teléfonos antiguos, pero puede suceder en cualquier modelo.

Desde TecnoXplora somos muy fans de esta app, y ya te hemos explicado algunostrucos para Spotify que debes conocer. Y hoy te vamos a enseñar cómo solucionar los problemas de cierre inesperado de la app de Spotify.

¿La app de Spotify se cierra sin motivo? Así se soluciona.

Spotify | Unplash

Como te hemos dicho, un problema de cierre inesperado en la aplicación de Spotify puede ser bastante frustrante, especialmente si estás en medio de escuchar tu música o pódcast favorito.

Pero hay varias opciones para solucionar este fallo. Así que veamos los pasos a seguir para arreglar los problemas de cierre inesperado en la app de Spotify.

Confirma que el fallo no es del servicio y revisa tu conexión a Internet.

Lo primero que debes hacer esasegurarte de que el problema es específico de la aplicación de Spotify y no un problema más amplio del sistema. O lo que es lo mismo: que no sea una caída masiva. Verifica que tu conexión a Internet es estable a ver si el fallo está en tu red.

Para ello, lo mejor que puedes hacer es abrir Spotify en otro dispositivo para confirmar que funciona. También te recomendamos darte un paseo por Twitter para ver si hay otros usuarios en tu misma situación.

Actualiza Spotify

Es posible que tengas que actualizar la app para solucionar este problema. Asegúrate de que estás usando la versión más actualizada de la aplicación de Spotify.

Ten en cuenta que es posible que Spotify no arranque si tienes una versión muy obsoleta, por lo que si tu teléfono no te permite instalar una versión más avanzada, tira de webs como APKmirror para descargar el APK. Si utilizas un iPhone o un iPad muy antiguo y estás en esta situación, o haces jailbreak o no podrás abrir Spotify

Apagar el dispositivo es una buena solución

También es posible que se haya quedado algún proceso atascado que esté provocando un cierre inesperado de Spotify. Así que una muy buena opción a tener en cuenta consiste en apagar tu dispositivo y esperar unos minutos antes de volver a encenderlo para probar si la app de Spotify ya funciona con normalidad.

Borrar la caché y datos de Spotify

De las mejores soluciones al problema de cierre inesperado de Spotify consiste en borrar la caché y los datos de la app de tu teléfono móvil. Tendrás que volver a introducir tus credenciales pero es muy probable que este problema se solucione.

Pasos a seguir en Android

Ve a "Configuración" en tu dispositivo Android.

Desplázate hasta "Aplicaciones" o "Administrador de aplicaciones" (esto puede variar según el dispositivo).

Busca "Spotify" en la lista de aplicaciones y selecciona.

Pulsa en "Almacenamiento".

Aquí verás opciones para "Borrar Caché" y "Borrar Datos". Pulsa en "Borrar Caché" para eliminar solo la caché.

Pasos a seguir en iOS

Ve a "Configuración" en tu dispositivo iOS.

Desplázate hacia abajo y encuentra la aplicación "Spotify".

Al seleccionarla, verás algunas opciones para configurar la aplicación. En este caso, iOS no ofrece una opción para borrar solo la caché; tendrías que desinstalar y volver a instalar la aplicación para conseguir un efecto similar.

Con estas soluciones que te hemos dado, lo más probable es que ya puedas solucionar los problemas de cierre inesperado en Spotify y utilizado esta aplicación con total normalidad.