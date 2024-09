Así puedes reproducir las notificaciones y sonidos de tu móvil en un altavoz Bluetooth

A lo largo del día recibimos infinidad de notificaciones de todo tipo de mensajes, llamadas o de cualquier aplicación que tenemos instalada. Si el volumen de tu móvil es insuficiente o quieres hacerla a través de otro dispositivo. Así puedes hacerlo.

Escucha las notificaciones de tu Pixel 9 en otro dispositivo

El recién llegado Pixel 9 nos ofrece una amplia variedad de novedades, entre las que se incluye una funcionalidad que permite conectarlo a un dispositivo Bluetooth de forma rápida y sencilla. Escuchar los sonidos del móvil o notificaciones a través de un altavoz externo y otro dispositivo Bluetooth es posible. Algo que no es nuevo, pero sí una forma de hacerlo. Hasta ahora, para conectar cualquier dispositivo Bluetooth era necesario hacerlo desde este apartado de nuestro móvil. En la última versión de Android, la cual solo podemos disfrutarla en los teléfonos inteligentes de Google, nos ofrece una nueva forma de conectarnos a otros dispositivos.

Conectando con otros dispositivos | TecnoXplora

A partir de ahora es algo que también podremos hacer a través de los controles del volumen , pulsando los botones de subir y bajar el volumen que se encuentran en el lateral de nuestro móvil.

, pulsando los botones de subir y bajar el volumen que se encuentran en el lateral de nuestro móvil. Pulsando sobre estos, aparece un menú flotante en la pantalla de nuestro móvil.

Desde aquí podemos ajustar el nivel de volumen de las diferentes opciones, que van desde el sonido multimedia, las llamadas, el tono, las noticiones e incluso las alarmas.

Algo que puede hacer cualquier usuario, a diferencia de en la parte superior encontramos una nueva opción desde la cual podemos elegir donde se reproducirá.

Pulsando sobre “se reproducirá en “ , podemos cambiar el dispositivo.

, podemos cambiar el dispositivo. Por defecto aparece como “este teléfono” . Pulsa sobre desplegar un nuevo menú.

. Pulsa sobre desplegar un nuevo menú. Donde podremos ajustar el volumen de la fuente actual o bien conectar otro dispositivo.

Para ellos pulsa el botón “+ conectar un dispositivo”

De manera que, si tenemos activado el Bluetooth y con el dispositivo con el que vinculamos el teléfono en modo emparejamiento, podremos seguir los pasos del asistente, para completar el proceso.

Para ello debemos seleccionar el dispositivo en cuestión, de la lista de disponibles y seguir los pasos. Una vez completado el emparejamiento escucharemos todos los sonidos provenientes del teléfono y el sonido de las notificaciones a través de este. Desde aquí tenemos la opción de gestionar el volumen al que queremos que se escuchen, así como activar y desactivar estas, tal y como veníamos haciendo, aunque ahora no se escucharán a través de los altavoces del propio móvil, si no de los altavoces del dispositivo elegido para esta misión.

Ya sea un altavoz Bluetooth o unos auriculares inalámbricos, de manera que nadie más que nosotros podamos escuchar, los avisos y notificaciones sonoras. Así no será necesario silenciarse si no queremos molestar al resto con la llegada de mensajes o mensajes. Por lo que no nos perderemos nada de lo que ocurra en nuestro móvil. Podemos cambiar el ajuste y de dispositivo cuantas veces como creamos necesario, simplemente siguiendo el mismo procedimiento y en el momento que tengamos varios dispositivos conectados, seleccionando en cada momento cuál será el dispositivo elegido en cada ocasión.