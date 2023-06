Si no te llegan las notificaciones de WhatsApp, esto es lo que tienes que comprobar

Algo que puede sacar a alguien de sus casillas fácilmente es que el móvil no mande las notificaciones cuando llega un mensaje nuevo. Estar esperando un mensaje, que este llegue y que el móvil no avise de ello puede hacer que más de uno se tire del pelo. Cuando esta situación sucede con WhatsApp se puede producir por varios factores que hacen que la aplicación no funcione correctamente.

Lo primero que se debe mirar y comprobar es si la conexión a Internet es buena. En muchas ocasiones es fácil pensar que el fallo se debe a que el móvil o la aplicación de turno no funciona bien, cuando la realidad es que es el usuario el que no está actuando correctamente.

Si, tras comprobarlo, confirmamos que la señal no es la causante de que no recibamos las notificaciones, se puede mirar si los datos en segundo plano están restringidos. Esta configuración puede venir de fábrica porque en otras aplicaciones puede ser útil para que no consuma Internet extra sin quererlo, pero para WhatsApp es necesario, porque si no, los mensajes no llegarán.

Si esto tampoco soluciona el problema, el siguiente paso sería acudir a la configuración de notificaciones, ya que puede que estas estén desactivadas. Para ello, hay que entrar en ajustes, para que estén activas las notificaciones relacionadas con WhatsApp, y que la aplicación tiene concedida los permisos necesarios.

Si el modo "No molestar" está activado, las notificaciones tampoco llegarán, puesto que esta es la función principal de esta herramienta. Si todo lo anterior ha fallado, es recomendable mirar esto, porque, aunque parezca obvio, puede haberse olvidado quitarlo y los mensajes no se podrán ver hasta que se abra la aplicación.

Si no es ninguno de estos motivos, puede que la aplicación se haya caído. Es relativamente frecuente que esta se cuelgue porque esté en mantenimiento, o porque simplemente ha tenido un fallo, y cuando esto pasa, no es posible enviar ni recibir mensajes.