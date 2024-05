Así puedes jugar con el dinosaurio de Google incluso si todavía tienes internet

Nos hemos acostumbrado a estar permanentemente conectados ya sea por Wifi y a de datos móviles y por ello que cuando no tenemos conexión nos sentimos algo perdidos. Este es el motivo por el que Google, pone a nuestra disposición el juego del dinosaurio. Este no solo funciona cuando estamos fuera de cobertura, sino que podemos jugar siempre que queramos. A continuación, te contamos cómo acceder a este de una forma rápida y sencilla con un atajo.

Juega al juego del dinosaurio de Google aunque tengas conexión

Es por todos ya conocidos este clásico entre los clásicos, el que nos entretiene cuando nos quedamos sin cobertura y no tenemos acceso a Internet. Este nos ayuda a pasar el tiempo de una forma más amena mientras esperamos. Pero no hace falta quedarnos sin cobertura para jugar si nos hemos convertido en un amante de este juego y nos pica del gusanillo de jugar. Tenemos otras formas de seguir jugando. Además, si quieres tenerlo siempre a mano y acceder cuando quieras de una forma rápida y sencilla puedes abrirlo desde la pantalla de inicio de tu móvil. Así puede hacerlo.

Widgets juego del dinosaurio de Chrome | TecnoXplora

Para ello previamente debes crear un acceso directo, esto lo haremos con los conocidos Widgets. Los cuales son accesos directos que permiten el acceso rápido de funciones de la app sin necesidad de abrirlas previamente. Para incluir el Widget de Chrome, solo tienes que seguir estos pasos:

En primer lugar, mantén pulsado durante unos segundos en un espacio libre en la pantalla de inicio de nuestro móvil

en la pantalla de inicio de nuestro móvil De esta forma accedemos a un menú sobreimpreso, en la parte inferior de la pantalla en el que debemos seleccionar widgets , esto puede cambiar dependiendo de la marcara de personalización del fabricante de nuestro móvil

, esto puede cambiar dependiendo de la marcara de personalización del fabricante de nuestro móvil Deslízate por el menú en busca del widget del navegador de Google Chrome .

. A nuestra disposición tenemos cuatro versiones distintas de este widget que podemos seleccionar, tenemos dos opciones si queremos tener siempre a mano el juego

Seleccionar el que contiene el icono de acceso entre otras funciones.

O directamente incluir en la pantalla de inicio el Widget del dinosaurio.

De manera que simplemente tocando sobre se abrirá el juego en una nueva ventana del navegador

Para iniciar la partida, pulsa sobre el dinosaurio.

Ya puedes disfrutar libremente y durante el tiempo que crear conveniente de este sencillo juego que además no consume datos, mientras juegas, una de las ventajas que nos ofrece este sencillo, pero divertido juego. De vez en cuando Google nos sorprende con algunos juegos y herramientas de este tipo. De los que podemos disfrutar por tiempo limitado como sucede por ejemplo con motivo de la Navidad en el que lanza este tipo de acciones. Por lo que ya no tienes motivo para aburrirte cuando esperas, no tienes cobertura o si, y no quieres consumir datos. El juego de dinosaurio y tenerlo siempre a mano en la pantalla principal de nuestro móvil es la solución.