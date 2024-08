Así puedes comprobar si tu móvil Xiaomi es compatible con HyperOS 2.0

Pasado algún tiempo nuestros móviles dejan de ser compatibles con los sistemas. Muchos fabricantes solo incluyen tres años de actualizaciones en su dispositivos y pasado este tiempo, no tendrán acceso a nuevas versiones. Esto es lo que les pasará a muchos usuarios con dispositivos Xiaomi, dentro de poco con la llegada HyperOS 2.0, si no quieres que te pille por sorpresa, puedes comprobar si tu móvil recibirá o no la nueva versión. Te contamos cómo.

Cómo saber si tu móvil se actualizará o no a HyperOS 2.0

Si tu móvil es nuevo y tiene menos de tres años, seguro que sin problemas podrás actualizar a la nueva versión del sistema operativo de Xiaomi. Un despliegue que se espera que comience a partir de octubre y que de forma paulatina irá llegando a todos los usuarios de los móviles del fabricante chino que cuenten con Android 14 y que además cuenten con la versión anterior de su sistema operativo HyperOS. Dos condiciones que debes cumplir si o si, para disfrutar de las novedades.

Este móvil no recibirá la nueva versión de HyperOS 2.0 | TecnoXplora

Una forma sencilla de comprobar si nuestro móvil será o no compatible y podremos instalar el nuevo sistema es comprobar la versión de Android instalada en nuestros dispositivos. Para ellos es tan sencillo como acceder a los ajustes del teléfono, acceder al apartado “sobre el teléfono”. Si es compatible debe aparecer en la parte superior de la pantalla el logo de HyperOS, y más abajo en “versión de Android” aparecerá como mínimo la versión 14.

Cabe recordar que el salto de MIUI a HyperOS supuso un cambio cualitativo para los usuarios al tratarse de un sistema operativo completo y no una simple máscara de personalización, mucho más ligero y totalmente compatible con Android, entre otras cosas. Aunque aún no se ha presentado oficialmente, todo apunta a que con esta segunda versión del sistema el cambio no será tan acusado, por lo que ya han dejado ver en las betas que se están probando del mismo. Una de las novedades más a tener en cuenta es la introducción de la inteligencia artificial generativa, que otros fabricantes ya están aplicando a sus dispositivos.

A esto se le une unos pequeños cambios en el interfaz del sistema y un nuevo de interconexión de dispositivos Xiaomi Hyermind 2.0 con la que mejora el consumo de baterías y lo hace más eficiente. Además de permitir ampliar la memoria RAM de nuestros dispositivos y la eliminación de anuncios. Si tu móvil es relativamente nuevo y te has saltado las actualizaciones, ahora es el momento de ponerte al día. Esto es recomendable además para asegurarnos del buen funcionamiento de nuestros dispositivos además de mantener la seguridad de los mismos.

Por el momento no son muchos los modelos de móviles Xiaomi, Redmi y Poco, confirmados de forma oficial los que recibirán la nueva actualización. Aunque probablemente sean algunos más los que en un principio se han anunciado. Mientras tanto puedes realizar la comprobación por ti mismo sin necesidad de instalar aplicación alguna.