Así puedes activar la detección de accidentes en el nuevo Google Pixel 9a

Nuestro teléfono móvil puede ser de ayuda en situaciones de peligro. Ya sea en casos de emergencia como de accidentes. Una de las funciones más interesantes que nos puede salvar es la detección de accidentes con la que cuenta el nuevo Pixel 9a, te contamos todo acerca de esta interesante función.

Activa la detección de accidentes en tu Google Pixel 9a

La tecnología es una gran aliada cuando se trata de buscar ayuda en caso de cualquier tipo de emergencia. Son muchos los aspectos en lo que ya se está aplicando, ya sea para alertar a la población de posibles catástrofes, o a través de nuestros dispositivos. Son muchos los relojes y pulseras inteligentes, los que nos alertan de posibles caídas y ahora además podemos usar nuestro móvil para alertar de un accidente de circulación a los servicios de emergencia.

Actiando la detección de accidentes | TecnoXplora

Una función que por el momento solo podemos activarla en teléfonos compatibles como el recién llegado Pixel 9a. Aunque lo más deseable es que no tengamos que usarla nunca, siempre podemos prevenir y activarla, para que, en caso de emergencia, podamos avisar de lo ocurrido en tiempo real, de forma que puedan localizarnos y acudir a asistirnos.

Activarlo es muy sencillo, tan solo debemos abrir los ajustes de configuración de nuestro pixel y seguir los siguientes pasos:

de nuestro pixel y seguir los siguientes pasos: Usa la herramienta de búsqueda para localizar la opción “detección de accidentes de coche”

Esta se encuentra en los ajustes de seguridad de nuestro teléfono.

de nuestro teléfono. Una vez accedes a este apartado, accionamos el botón para activarlo.

Gracias a los sensores internos, nuestro teléfono, acelerómetro y el giroscopio, detecta los cambios repentinos y significativos tanto en la aceleración como en la orientación, algo característico en las colisiones. También pueden hacer uso tanto del micrófono e incluso el GPS, los cuales aportan datos sobre los sonidos fuertes del impacto y los cambios bruscos en la velocidad. Una vez se registra el suceso, se analiza la información, el teléfono comenzará a vibrar emitiendo una alarma al volumen máximo y a través de una notificación nos preguntará si necesitamos ayuda. Si la respuesta es positiva, aplicará el protocolo de actuación que hayamos previsto a través de estos ajustes.

De forma automática nuestro teléfono contactará con el 112, lo que nos permitirá proporcionar la ubicación del siniestro, así como detalles del accidente. Además, tenemos la opción de informar al mismo tiempo a nuestros contactos de emergencia, para ello debemos activar el “aviso de emergencia”. También nos ofrece la oportunidad de registrar todos los datos del siniestro, los sensores de movimiento registran todos los datos relativos a la seguridad. De forma que estos se usarán para mejorar las funciones de seguridad.

Debemos tener en cuenta que estos sistemas detectan esta actividad, aunque la aplicación no se esté usando o esté cerrada. Al activar esta opción en nuestro móvil, al mismo tiempo lo hace en todos los dispositivos compatibles con esta funcionalidad. Las actividades de alto impacto, como montar en una atracción, pueden ejecutar el protocolo, por lo que es importante desactivar previamente, para evitar falsas alarmas. Al mismo tiempo, no debemos recordar que este sistema no es capaz de detectar todos los accidentes.