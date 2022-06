Así puede ayudarte el asistente de Google durante tus vacaciones

La época estival es el mejor momento para conocer nuevos destinos. Las vacaciones de verano son sinónimo de largos días, con altas temperaturas y sol ideales para viajar a descubrir nuevas ciudades. Descubre cómo el asistente de Google puede ayudarnos.

Disfruta al máximo de tus vacaciones con el asistente de Google

Son muchas las funciones que alberga el asistente de voz, con tan sólo utilizar sus palabras de invocación se nos abre un mundo de posibilidades. Con “Hey Google o Ok Google” podemos acceder a todas las respuestas, pero además podemos usarlo para descubrir todo lo que nos ofrece la ciudad en la que nos encontramos. Encontrar una farmacia, una gasolinera o cualquier establecimiento que estemos buscando es una de las opciones más utilizadas, su catálogo de productos y empresas es inabarcable, pero también podemos pedirle información de otra serie de cosas como encontrar un parque donde disfrutar de un agradable día al aire libre o hacer un picnic con tan solo decir "¿Dónde está el parque más cercano?"

Un aspecto a tener en cuenta cuando decidimos visitar una ciudad es la oferta cultural que alberga. Localizar las galerías de arte y museos de la ciudad puede ser una tarea que nos lleve algo de tiempo, por lo que podemos consultarle al asistente con un simple comando de voz que oferta podemos encontrar con frases como “Dime los museos que hay por aquí”.

Algunas respuestas a nuestras preguntas | TecnoXplora

Pero la oferta cultural también incluye la música. El verano es la época propicia para disfrutar de festivales y espectáculos en directo, por lo que si no quieres perderte nada de lo que sucede en la ciudad puedes pedirle al asistente “busca música en directo en la zona” de esta forma estarás al corriente de toda la actividad musical que se produzca a tu alrededor en los próximos días. De este modo no te perderás nada de lo que suceda en el panorama musical.

Además, debemos recordar una de las funciones más utilizadas y conocidas por los usuarios. En esta selección de comandos no podía falta el clásico “¿Qué tiempo va hacer este fin de semana?” Una pregunta indispensable si queremos conocer de antemano las condiciones meteorológicas esperadas. Esto sobre todo es necesario si vamos a pasar tiempo al aire libre, y ahora en la época estival es muy habitual.

Con la ayuda del asistente de voz podemos llevar a cabo muchas más funciones de las que estamos acostumbrados y a veces es una herramienta infravalorada a la que no le sacamos todo el partido que puede ofrecer. Poco a poco va incorporando nuevas y mejoradas funciones con las que tener una mejor y personalizada experiencia. Contrariamente a lo que algunos puedan llegar a pensar, no sólo sirve para darnos acceder a portales como Wikipedia en busca de respuestas. Si no que puede ofrecernos muchos servicios a los que no accederíamos de una forma tan rápida, ya que tendríamos echar mano del navegador de Internet, dar con el criterio de búsqueda adecuado para encontrar lo que estamos buscando y filtrar las respuestas en busca de aquello que queremos encontrar. Trabajo que hace el asistente en pocos segundos ofreciéndonos las repuestas que más se acerquen a lo que estamos buscando.