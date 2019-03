Así meten las narices Google y Apple en los datos de tus apps

Los buscadores de dos principales sistemas operativos móviles nos ponen cada vez más fácil no sólo poder encontrar cualquier información, sino también ejecutar muchas tareas más rápidamente de lo que lo haríamos nosotros manualmente. Esto no es nuevo, pero sí lo es la tendencia, porque la integración cada vez va a ser mayor.

Esto nos hace la vida más cómoda y nos quita unos segundos de la pérdida de tiempo de buscar información guardada, pero también entraña riesgos. Google y Apple han ido más allá con sus respectivas versiones 7.0 e iOS 10, que hacen que nuestro dispositivo sea más listo que las pesetas. Eso sí, si le damos acceso a las apps de terceros, que poco a poco van a ir sumándose a la ola.

La búsqueda 'in-apps' de Android Nougat

Así por ejemplo, desde hace tiempo el buscador de Google echa un ojo a las aplicaciones para encontrar contenidos dentro de ellas, algo que comenzó con las aplicaciones propias como Drive o Keep y que se ha ido extendiendo a otras, como la app de notas Evernote.

Esta característica ha dado un salto cualitativo en la última versión de Android, que todavía tiene un peso tan testimonial que no es muy conocida por los usuarios. Al abrir Google o el nuevo Assistant aparece un nuevo menú que se llama 'in apps' que filtra los resultados sólo con los contenidos del dispositivo, como contactos, mensajes de texto e emails. Pero también incorpora -de momento- apps de organización como Todoist, la red social Linkedin, Facebook Messenger o Spotify.

Esto funciona a nivel local, por lo que no se necesita una conexión a internet, y los de Mountain View afirman que no se transmiten los datos a la nube. Esto tranquiliza, igual que el hecho de que se puede denegar el acceso a la información de las apps que vayan incorporando la nueva funcionalidad en el menú de configuración.

Sin embargo, se trata de un paso más allá del indexado típico de mensajes, fotos y otros datos locales gracias a la incorporación de la información de apps instaladas desde la Play Store. De momento, esto sólo se puede disfrutar en los Nexus y, poco a poco, Nougat se irá implantando en el resto de dispositivos que los fabricantes tengan a bien en actualizar. Esperamos no comernos todo el turrón esperando.

La vocecita de Siri

Por su parte, los de Apple no tienen problemas con la fragmentación, así que lo que les contamos no les sonará tanto a chino. Si a casi todos los androides les suena raro eso del Assistant (que acabará con Google Now) e incluso lo de Android Nougat (que, por cierto, ya va por la versión 7.1), la gran mayoría de los de la manzana pueden disfrutar ya de las nuevas funcionalidades de Siri.

Así, ahora puedes otorgarle acceso a apps de terceros, para que pueda ayudarte sin la necesidad de abrir la aplicación en cuestión. Tienes que ir a 'Ajustes' > 'Siri' > 'Soporte de apps' en iOS10 y allí podrás ver las apps que ya se han adaptado a la nueva característica. De esta forma, podrás pedir un Uber, mandar un mensaje por WhatsApp, comenzar un Skype, iniciar un entrenamiento con Runastic y otras muchas opciones.

La pregunta, sin embargo, es si quieres hacerlo.