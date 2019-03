Así funciona la opción oculta de Instagram para saber cuánto tiempo pasas en la app

En los últimos meses, las grandes compañías tecnológicas se han comprometido a luchar contra la adicción a los teléfonos móviles, especialmente entre los usuarios adolescentes y jóvenes. Android e iOS cuentan desde hace tiempo con funciones que permiten saber el tiempo que dedica al uso del smartphone, y Facebook e Instagram, por su parte, anunciaron el pasado mes de agosto que introducirían una función para que los usuarios puedan controlar cuánto tiempo pasan en las redes sociales.

Ahora, Instagram ha lanzado oficialmente esta característica, que ya está activa para todas las personas. Para encontrarla, accede a la app en tu teléfono móvil, dirígete a la pestaña de tu perfil, luego haz clic en la tecla de menú y pulsa en la opción Tu actividad. Aquí verás un gráfico de barras con el tiempo que has invertido en la aplicación en los últimos siete días. Si pulsas en cada barra visualizarás los minutos que has pasado en Instagram en ese día en concreto, y en la parte superior verás la media de tiempo diario.

Una de las opciones más interesantes que pone a tu disposición la función para saber el tiempo que dedicas a Instagram es la posibilidad de programar un recordatorio diario. Una vez que lo actives indicando unas horas o minutos determinados, recibirás una notificación en el móvil cuando excedas el límite establecido, lo que te ayudará a controlar el tiempo que inviertes en esta red social.

Además, esta característica también te ofrece un acceso rápido a la configuración de las notificaciones, que te permite indicar cuáles quieres quieres recibir y cuáles no. Para llevar a cabo este ajuste, haz clic en la opción Configuración de las notificaciones y selecciona si quieres recibir notificaciones push (las que te aparecen en el móvil cuando tienes la app cerrada) y, en caso afirmativo, indicar cuáles te gustaría visualizar (si alguien le da Me gusta a tus publicaciones, si comentan una de tus publicaciones, si le dan a Me gusta en tus comentarios, si tienes nuevos seguidores, etc.).

La nueva característica para conocer el tiempo invertido en Instagram puede resultar de especial utilidad para que los padres puedan controlar cuánto están sus hijos en la red social. Si bien no es posible llevar a cabo una monitorización remota, no es posible modificar el contador, de forma que pueden pedir a sus hijos que se lo muestren una vez a la semana para ver si han cumplido un límite de tiempo pactado.