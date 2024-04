Así de fácil es transcribir notas de voz en tu móvil Samsung

Las notas de voz o las amas o las odias, son muchos los usuarios que las usan o bien cuando no pueden usar el teclado de sus dispositivos o para enviarnos mensajes largos que tardarían mucho tiempo en escribirnos. Pero no siempre las circunstancias son las propicias para escucharlas y nos vendría bien poder acceder a su contenido sin necesidad de reproducirlas.

Transcribe las notas de voz en tu móvil Samsung

Las notas de voz son una herramienta muy útil para transmitir nuestros mensajes cuando no podemos pararnos a redactarlo. Muchos usuarios las utilizan frecuentemente y su duración a veces excede los límites de lo deseado. Aunque para hacer más corta y amena su escucha existen funciones como las de multiplicar la velocidad de reproducción, que hacen que se acorte el tiempo de escucha. Otra opción de lo más interesante es transcribir su contenido.

Transcribiendo notas de voz | TecnoXplora

No todos los lugares son adecuados para escuchar este tipo de mensajes, sobre todo si nos encontramos en una sala de espera, en una reunión o en cualquier lugar donde no tengamos la suficiente privacidad para hacerlo o simplemente no nos apetece escuchar las interminables divagaciones y la persona que nos la envía. De forma que sin tener que oír el contenido podemos saber punto por punto lo que dice el mensaje. De manera que podemos leer lo que en ella se cuenta, con la función que incluye la app de grabación de voz de nuestro teléfono Samsung.

La app además de grabar nuestras conversaciones, también nos ofrece otras funciones como reproducir estas omitiendo los silencios o como ya hemos comentado ampliando la velocidad de la reproducción. Además, aunque no esté a la vista tenemos la opción de “convertir voz a texto” con lo que conseguimos la transcripción del mensaje.

Para ello, solo tenemos que seleccionar la nota de voz en cuestión y pulsar sobre el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha de la ventana.

Al desplegar el menú encontramos la opción, pulsa sobre ella para comenzar.

Pero no solo tenemos la opción de convertir toda la conversación, sino que además podemos elegir el punto exacto a partir del cual se comenzará a transcribir.

Cada mensaje de voz, muestra su gráfico de sonido, interpretando este podemos saber exactamente las partes del mensaje en las que hay conversación y cuáles son los silencios, por lo que podemos delimitar fácilmente las secciones.

Una vez tenemos nuestro punto de origen definido, pulsamos sobre el botón convertir.

El mensaje se reproducirá mientras captura la conversación en forma de texto .

. Según avanza la reproducción, vemos cómo va apareciendo el texto correspondiente en la parte inferior.

El éxito de la transcripción dependerá la calidad de la misma, el ruido de fondo y la claridad de las voces de la grabación. Puede que alguna palabra no se transcriba correctamente, pero podremos obtenerla por el contexto de la conversación. De esta forma, obtendremos el texto completo o de la parte del mensaje que hayamos seleccionado.